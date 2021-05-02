«القاهرة كابول» 19: الشيخ رمزي في قبضة الجيش الأمريكي

شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل القاهرة كابول حالة رومانسية بين حسن وريم (نبيل الحلفاوي وشيرين) بعد زواجهما واتخاذهما سطح البنانية سكنا لهما، كما يقرر والد رمزي (رشدي الشامي) الخروج من الأزمة التي يعيش فيها منذ فترة بعد وفاة زوجته ووالدة رمزي ويقرر العمل سائقا على تاكسي خلال فترة المساء.

يخبر حسن بهذا الأمر، فيقرر أن يكون هو وريم أول زبائنه ويطلبان منه أن يخرجا في نزهة، كما يتم قراءة فاتحة منال وأحمد خلال حفل زواج منال وريم، وشهدت الحلقة اشتعال الصراع بين طارق كساب (فتحي عبد الوهاب)، وطليقته، بعدما تمكن طارق من ربح قضية الحضانة واستعادة ابنه.

يقبض الجيش الأمريكي على الشيخ رمزي (طارق لطفي) ويودع في أحد السجون الخطرة ويتم التحقيقي معه دون اهتمام بماي يقال ويؤكد أن الدنيا ستنقلب بسبب هذا العمل، وفي النهاية يحكم عليه بالإعدام ويقاد نحو غرفة الإعدام بالرصاص وتنتهي الحلقة بشد أجزاء السلاح لتنفيذ الحكم من قبل جنود الجيش الأمريكي، لكن يبدو أن الأمر به ريبة سيتم الكشف عنها خلال الحلقة القادمة.

أبطال وصناع القاهرة كابول

مسلسل "القاهرة كابول" من المسلسلات الدرامية الضخمة هذا العام ويناقش قضية هامة للغاية ويقدم بطولته النجم طارق لطفي، وبمشاركة متميزة من كل من الفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، ويشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم الفنان القدير نبيل الحلفاوي، وشيرين، إيناس كامل، رشدي الشامي، وخالد كمال، بمشاركة كريم سرور، وحسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، والمسلسل الجديد يعرض عبر قنوات سي بي سي والحياة التابعين للمتحدة للخدمات الإعلامية، والإذاعة الأولى للعمل تكون عبر قناة الحياة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.