إقامة قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

بدون مصلين والاقتصار على الكهنة والشمامسة

أقيم مساء اليوم قداس عيد القيامة المجيد بجميع كنائس الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد ، وسط إجراءات إحترازية مشددة تماما ومنع تواجد للمصليين من شعب الكنيسة المسيحيين وإقتصار القداس على كهنة كل كنيسة والشمامسة وذلك في ضوء التصدي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت كنيسة الأنبا بيشوي الكائنة بميدان المنشية ببورسعيد والتابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة إقامة القداس ، والذي ترأسه كهنة الكنيسة القمص بولا سعد وكيل المطرانية وكاهن الكنيسة ، والقس بيمن صابر ، والقس أرميا فهمي ، بجانب شمامسة الكنيسة من الأطفال والشباب.

إجراءات أمينة



وشهدت الشوارع المحيطة بالكنيسة حالة من الاستنفار الأمني المكثف من رجال الأمن تحسبا لأي شئ ،كما تم إغلاق الشوارع المؤدية لكنيسة الأنبا بيشوي وجميع كنائس المحافظة ، وتم التأكد من هوية جميع الحضور ، مع إستمرار حالة الإستنفار الأمني من قبل القداس وأثنائه وحتى الإنتهاء من القداس تماما.

إجراءات احترازية



وعلى جانب أخر تم قياس درجة الحرارة لكل الشمامسة والمتواجدين داخل كنيسة الأنبا بيشوي ، وإرتدي الجميع الكمامات ، وتم التشديد على إرتداء الكمامات أثناء التواجد في الكنيسة.

كما شهدت الكنيسة قبل إقامة القداس تعقيم شامل لجميع أرجائها حرصا على صحة الجميع للتصدي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

المتحدث الإعلامي



ومن جانبه توجه القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بالتهنئة للجميع بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيا الله أن يرفع عن مصرنا الغالية الوباء والبلاء وأن يحمي الجميع من ذلك الفيروس اللعين.



وأكد القس أرميا بأن الإيبراشية ببورسعيد تعتذر عن إستقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد نظرا للظروف الحالية ، طالبا من الله أن يحفظ الجميع وأن يعم السلام.

محافظ بورسعيد



وكان اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، قد تقدم اليوم السبت خلال بيان صحفي صادر عن المحافظة بأسمى معانى التهنيئة لنيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد ، وقيادات الكنيسة والأخوة الأقباط أبناء الوطن الواحد بمناسبة عيد القيامة المجيد .

وأكد محافظ بورسعيد على النسيج الوطنى الواحد لأبناء مصر ومشاعر الأخوة والترابط الذى يجمع بين أبناء الوطن ، لافتا إلى أننا نشهد هذا العام عدد من المناسبات الدينية لجميع أبناء الوطن ونتشارك سويا الاحتفال بالأعياد الدينية ، مؤكدا أن الشعب المصرى دائما ما تربطه مشاعر المودة والرحمة والأخوة بين كافة أطيافه ، متنميا أن يعيد الله على الأخوة الأقباط الأعياد فى خير وسلام ، وأن يحفظ الله شعب مصر من كل سوء .

قداس عيد القيامه

قداس عيد القيامه

قداس عيد القيامه

قداس عيد القيامه

قداس عيد القيامه

قداس عيد القيامه

قداس عيد القيامه

قداس عيد القيامه

قداس عيد القيامه