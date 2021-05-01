بأيادٍ مصرية وصناعة محلية.. «بتروجت» ترفع أكبر وحدة لإنتاج الإسفلت (صور)

استطاعت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجت»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن ترفع وحدة لإنتاج الإسفلت داخل شركة السويس لتصنيع البترول بوزن 110 أطنان، بمعدات الشركة، كما تم عمل تلينج بين الونش 500 طن والونش 250 طنا.

وقال مصدر مسئول بشركة بتروجت لـ«الدستور»، إن هذه الأعمال تمت بأياد مصرية 100%، وكذلك عملية تصنيع البرج تمت داخل ورش الشركة.

وكان المهندس طارق المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، شهد فى 20 أبريل الماضي التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة بتروجت وشركة TR الأسبانية العالمية، بهدف التعاون في تصميم وتوريد وتصنيع المعدات الحرارية التخصصية التي تدخل في مكونات المشروعات البترولية، بما يدعم التوسع في التصنيع المحلي لهذه المعدات بمراكز التصنيع التابعة لشركة بتروجت داخل مصر وخارجها.

وأكد وزير البترول أهمية التعاون مع شركات عالمية في التصنيع المحلي للمعدات والمكونات المستخدمة بمشروعات قطاع البترول، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذا لاستراتيجية تطوير وتحديث قدرات التصنيع المحلية بالقطاع وفقا لأعلي معايير الجودة العالمية، بما يسهم في سرعة وكفاءة تلبية الاحتياجات الخاصة بالمشروعات البترولية الجديدة، والالتزام ببرامج تنفيذها إضافة الي المساهمة في توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي بهذه المشروعات .

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع شركات عالمية يتيح التعرف على أحدث التقنيات العالمية في مجال تصميم وتصنيع المعدات، ونقلها إلى شركات قطاع البترول العاملة في تنفيذ المشروعات ورفع كفاءتها في هذا المجال .

وفي سياق متصل، أشار رئيس شركة بتروجت خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة أبريل الماضي برئاسة وزير البترول، إلى العمل على تعظيم أنشطة التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الخاصة به، ويشمل ذلك إنشاء مصنع التغليف الجديد للمواسير بالسويس وورش التصنيع المحلى للمعدات بالعلمين الجديدة ودراسة إنشاء أول ورشة لتصنيع المعدات بمنطقة التبين.

الجدير بالذكر أن بتروجت نفذت خلال العام المالي 2020 أكثر من 350 مشروعا داخل مصر، بحجم تعاقدات بقيمة 53 مليار جنيه.

بتروجت ترفع أكبر وحدة لإنتاج الإسفلت

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