السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر 3 توصيات فنية لمزارعي محصول الزيتون

محصول الزيتون
محصول الزيتون

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا:أهم العمليات
1-التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة.
2-زيادة عدد النقاطات مع تقدم الاعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك.
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4-ضبط عمليات الري و عدم الافرط في الري
5-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس
ثانيا:التسميد
ا-  الأشجار التي تروى بالغمر
1-  الاشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر
2-يتم اضافة 300 جم من مخلوط العناصر الكبرى  للاشجار اكبر من 3 سنوات
3-يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما
ب- تسميد اشجار الزيتون التى التى تروى بالتنقيط
الرىة الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية -  يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة  -  يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة -  يضاف 1لتر حامض امينى للفدان مدة  شهر
يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1لتر نيترك مرة كل 15 يوم
التسميد الورقى
يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض  نقص العناصر على الاشجار يكرر ويتم كما  ياتى
350جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)
ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 22 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 30:25 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 55:40 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 60:55 لتر/ الشجرة 
اكبر من 7 سنوات  70 لتر/ الشجرة

و معدل الري 3 ريات في الاسبوع لتفادي امراض اعفان الجذور 
رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية
1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء
2-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب
لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة
3-مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي زيت معدني.

-الزراعة تصدر توصيات فنية لمزارعي محصول

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