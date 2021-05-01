رئيس هيئة الدواء يتقدم بالتهنئة لعمال مصر بمناسبة عيدهم

توجه الدكتور تامر عصام رئيس هيئه الدواء المصرية بالتهنئة والتحية لعمال مصر الشرفاء بمناسبة عيد العمال الذين عملوا على مر التاريخ لبناء الوطن وإنجاح المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت هيئة الدواء أن الدكتور تامر عصام خص بالتحية جميع العاملين في القطاع الدوائي، وثمن جهدهم الكبير في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن.

وأعلنت هيئة الدواء أنها انطلاقا من رؤية الدولة الداعمة لتفعيل أواصر التواصل والتعاون والتفاعل الإيجابي مع مختلف المؤسسات الدولية، حرصا من هيئة الدواء على تمثيل الدولة في مختلف المحافل والفاعليات الدولية؛ قامت هيئة الدواء المصرية بالمشاركة في الاجتماع التشاوري الفني الثالث، رفيع المستوى، والمنعقد بشأن مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها، والذي نظمه النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، التابع لمنظمة الصحة العالمية، GLASS 2021، وباستضافة مشتركة بين وزارة الصحة والشئون الاجتماعية في السويد، ووزارة الصحة والرعاية في جمهورية كوريا.



من جانبه أكد أ.د محمود ياسين، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن فاعليات الاجتماع تمت من خلال تقنية الملتقى الافتراضي، على مدار أربعة أيام في الفترة من ٢٦ وحتى ٢٩ أبريل ٢٠٢١، وقد تم التسجيل للمشاركة في الملتقي ٨٨ دولة.



ومن جانبها أشارت الدكتورة شرين عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء إلى أنه خلال أيام الملتقى تم عرض النظام العالمي للترصد رؤيته ومختلف التطورات والمستجدات الخاصة بمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها، وتم عقد جلسات تشاورية، حيث شاركت هيئة الدواء المصرية في الجلسة التشاورية الخاصة بوضع السياسات.

كما أوصت هيئة الدواء خلال الجلسة التشاورية على أهمية وضع أولوية نظام الترصد لكل من استخدام واستهلاك مضادات الميكروبات، والذي بدوره يؤدي للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، والعمل نحو ترشيد استخدام مضادات الميكروبات والتي لها دور كبير في إحداث تغييرات في الميكروبات يصاحبها زيادة مقاومة الميكروبات والذي يؤثر سلبا على كفاءة مضادات الميكروبات.. مشيرة إلى أن ذلك سوف يعود بالنفع على النظام الصحي العالمي، ويرفع مؤشرات الصحة العامة.