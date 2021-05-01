«اتصدمت».. طبيب يعلق على الشيف المصابة بكورونا بعد تحضير الإفطار

سادت حالة من السخرية على السوشيال ميديا، بعدما نشرت يوتيوبر شهيرة فيديو مدته 15 دقيقة وهي تُعد الطعام لأسرتها، على الرغم من إصابتها هي وأفراد أسرتها بفيروس كورونا.

وأكدت اليوتيوبر خلال الفيديو أن أفراد أسرتها لم يتعافوا من الفيروس، كما أنها مازلت حاملة له.

وجاءت ضمن التعليقات الدكتور محمد علام طبيب بشري، مدونا على صورة من الفيديو، قائلًا: «أنا شفت الصورة دي اتصدمت الصراحة بس حسيت أن في حاجة غلط ليه لابسه كمامة طالما مقطعة بطاقتها وهتعمل عزومة وتحارب كورنا زي مبتقول».

وتابع: «الفضول خلاني ادخل أشوف الفيديو وطلعت أن هي مصابة بالكوفيد وحد تاني في الأسرة مصاب بنتها تقريبا وفي زوجها وابنها متصابوش حسب مفهمت».



وتابع حديثه ساخرا: «المهم أن هي عملت تصرف صح وحابب أوضحه تقدر الأم المصابة طالما حالتها الصحية تسمح أنها تعمل أكل للأسرة وإن كان يفضل ترتاح وشخص سليم اللي يعمل الأكل لكن لو مفيش بديل والأطفال صغيرين تقدر الأم تعملهم الأكل ومطلوب فقط منها: قبل دخول المطبخ غسيل الأيدي جيدا ويغير اللبس اللي كان لابسه في غرفة عزله ولبس كمامة، دول كفاية ومفيش خطورة على أي حد هياكل الأكل بإذن الله، الخطورة أن من الجزء البسيط اللي شفته في الفيديو عرفت أن الأكل ده كله لـ٤ لـ٥ أشخاص بس بالهنا والشفا طبعا لكن ده يتعب».