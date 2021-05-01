الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تواصل جهودها لتطعيم العاملين في جنوب سيناء بلقاح كورونا

عبد الفتاح العاصى
عبد الفتاح العاصى

تواصل وزارة السياحة والآثار جهودها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان للانتهاء في أسرع وقت من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بلقاح فيروس كورونا المستجد، بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، أنه لتسهيل عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية بتوفير مراكز للتطعيم داخل بعض المنشآت الفندقية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، بإلاضافة إلى توفير كافة الخدمات اللازمة للفرق الطبية التي تنتقل للفنادق لتطعيم العاملين، هذا بالإضافة إلى المراكز الطبية الرئيسية للتطعيم الموجودة بالمحافظتين.

كما أشار إلى حرص الوزارة على الحفاظ على صحة العاملين والسائحين والمواطنين، مؤكدا على أن الانتهاء من عمليات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ستمنح ميزة إضافية للسياحة المصرية مما سيزيد من فرص ومعدلات التدفق السياحي وجذب مزيد السياحة الوافدة إلى مصر.

وفي السياق، تستمر وزارة السياحة والآثار بإيفاد لجان سرية للمرور والتفتيش على الفنادق والمطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة والمقررة من مجلس الوزراء والوزارة.

وأشار عبد الفتاح العاصي إلى أن هذه اللجان خلال عملية المرور والتفتيش تقوم بالتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطابخ والمخازن والمطاعم والكافيتريات، بالإضافة إلى التأكد من جودة المستوى السياحي للفناق وأنها في حالتها السياحية الجيدة، بالاضافة إلى التأكد من تطبيق أسس النظافة العامة بالفنادق والمطاعم والكافيتريات.

كما أكد على أن الوزارة تحرص على ايفاد هذه الجان بصفة مستمرة في إطار دورها الرقابي وحرصها على ضبط منظومة العمل السياحي، مؤكدا على أنه يتم اتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه أى منشأة مخالفة في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة في هذا الشأن.

سياحة كورونا جنوب سيناء البحر الاحمر لقاح

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