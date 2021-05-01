«العشر الأواخر».. متى يتحرى المسلم ليلة القدر؟ الإفتاء تجيب

«ليلة القدر خير من ألف شهر» فهي ليلة مباركة من أعظم ليالي شهر رمضان وهى خير من ألف شهر فيها أمر الله سبحانه وتعالى جبريل بإنزال القرآن من اللوح المحفوظ إلى مكان في السماء الدنيا يسمى "بيت العزة" ومن بيت العزة نزل القرآن مفرقا على حسب الأسباب والحوادث وأول ما نزل منه خمس آيات من سورة العلق، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحرى ليلة القدر في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان فقال صلى الله عليه وسلم: "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان "، وأرجح ما ذهب إليه العلماء أنها ليلة السابع والعشرين.

ونشرت دار الإفتاء المصرية الأيام الوترية من العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل

وتبدأ الليالي الوترية لهذا العام على النحو التالي:

ليلة ٢١ تبدأ من مغرب الأحد ٢-٥-٢٠٢١م حتى فجر الاثنين ٣-٥-٢٠٢١م

ليلة ٢٣ تبدأ من مغرب الثلاثاء ٤-٥-٢٠٢١م حتى فجر الأربعاء ٥-٥-٢٠٢١م

ليلة ٢٥ تبدأ من مغرب الخميس ٦-٥-٢٠٢١م حتى فجر الجمعة ٧-٥-٢٠٢١م

ليلة ٢٧ تبدأ من مغرب السبت ٨-٥-٢٠٢١م حتى فجر الأحد ٩-٥-٢٠٢١م

ليلة ٢٩ تبدأ من مغرب الإثنين ١٠-٥-٢٠٢١م حتى فجر الثلاثاء ١١-٥-٢٠٢١م.



وخصصت الدار خطًّا ساخنًا لفتاوى الصيام، يعمل يوميًّا للرد على أسئلة المستفتين في كل مكان، ومنها أيضًا صفحة الدار الرسمية على “فيس بوك” التي تقدم هذا العام وجبة روحية متكاملة من فتاوى الصيام وأحكامه وآدابه وأخلاقياته، ومنها كذلك كتاب الصيام ومطوية دليل الصائم الذي يجد فيهما المسلم كل ما يخص الصيام، ففي كتاب الصوم يتعرض الكتاب إلى فضائل الشهر الكريم وفضائل الصوم، وأركانه ومبطلاته، أيضًا يحتوي الكتاب على كل الفتاوى التي وردت إلى الدار في الفترة السابقة والمتعلقة بالصيام، بالإضافة إلى أحكام صدقة الفطر وأحكام العيد وغيرها من الأحكام، ويجد فيها المسلم الإجابة الشافية لكل التساؤلات المتعلقة بالصيام والشهر الكريم، كما أن المطوية تحتوي على هذه الأشياء ولكن بأسلوب مختصر.

يأتي ذلك ضمن الجهود الصادقة لتقديم التسهيلات إلى المواطنين الراغبين في الاستفسار عن الجوانب الشرعية العامة والشخصية وغيرها.