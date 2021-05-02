مشاهير على قوائم كورونا: رحيل رجاء والإبراشي يتحسن وفطوطة في المستشفى

خلّف فيروس كورونا المستجد العديد من الوفيات والمصابين وراءه، بعدما اجتاح الكثير من دول العالم، تاركًا خسائر بشرية ومادية أصابت أكبر الاقتصاديات بعجز كبير مازلت تدفع فاتورته، حتى الآن، إلا أن ما أثر (كوفيد-19) على البشر كان كبيرًا، بالرغم من محاولات جميع الدول وقف زحفه نحو سكانها سواء من المشاهير أو المواطنين العاديين.

«الدستور» ترصد في التقرير التالي أبرز المشاهيرالذين رحلوا أو أصيبوا بكوفيد-19 منذ تفشيه خلال الآونة الأخيرة.

• سمير غانم

بعد أيام من إصابة ابنتهما دنيا بفيروس كورونا، دخل النجم الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى بعد إصابتهما بكوفيد 19، حسبما أكد الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم في تصريحات صحفية.

ودخل الفنان الكبير، الخميس الماضي، أحد المستشفيات الخاصة فيما دخلت دلال عبد العزيز منذ أسبوع بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس.

• وائل الإبراشى

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن حالة الإعلامي وائل الإبراشي تحسنت كثيرًا واقترب من الشفاء التام من فيروس كورونا.

أضاف حسني، في تصريحات متلفزة: "الإبراشي حالته تحسنت جدًا والناس هتشوفه على التليفزيون قريبًا"، وذلك بعد غياب دام قرابة نحو 4 أشهر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

• زوجة الفنان الراحل خالد صالح

غيب فيروس كورونا اللعين الدكتورة هالة زين، زوجة الفنان الراحل خالد صالح بعد إصابتها بكوفيد-19 وتدهور حالتها الصحية لتفارق الحياة في 17 أبريل الماضي، ليقدم الوسط الفني تعازيه لابنها الفنان الشاب أحمد خالد صالح.

• هادى الجيار

كما توفى الفنان الكبير هادي الجيار متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم عن عمر ناهز 71 عامًا، ليشيع جثمانه بمقابر الأسرة في السادس من أكتوبر، وسط حشد كبير من الفنانين والجمهور الذي حرص على وداع نجمه الكبير.

• رجاء الجداوى

توفيت الفنانة وعارضة الأزياء السابقة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عامًا في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية، بعد صراع لأكثر من 40 يومًا مع فيروس كورونا المستجد.

وكتبت ابنتها أميرة مختار على حسابها بفيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله"، كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا نعت فيه الفنانة الفقيدة.