خبير في مكافحة الإرهاب: «الاختيار2» يمنع الإخوان من تزييف التاريخ

قال العقيد حاتم صابر، الخبير في مجال الإرهاب الدولي، إن مسلسل الاختيار 2 يعد عملاً توثيقيًا أكثر منه درامي، حيث يعكس الواقع ويوضح ما حدث في اعتصام رابعة وفترة الهجمات الإرهابية بعد 30 يونيو ومحاولة إنهاك أجهزة الدولة.

أضاف صابر، لـ"الدستور"، أن جماعة الإخوان بارعة في تزييف التاريخ، والاختيار 2 قطع عليهم أي فرصة للتزييف: قيادات الجماعة كانوا كثيرًا ما ينددون بسوء فترة الستينات وتعرضهم للظلم وإهانات من قبل النظام المصري، لكن ما حدث بعد 2013 اتضح أن ما كان يحدث معهم حلالاً، وأن ما كانوا يرددونه كذب وافتراء، وأقل مما يستحقونه.

وأوضح أن اعتصام رابعة كان مسلحًا ويضم العديد من العناصر الإرهابية، وكان بمثابة مسرح العمليات اللوجستيي، الذي كان يستهدف إسقاط الدولة المصرية، ومحاولة استقطاب المواطنين البسطاء للاعتصام في محاولة لتكوين حشد وهمي لمهاجمة الدولة المصرية.

وتابع “استعانة الإخوان بالمخابرات المعادية وخيانة الوطن ومحاولة تسريب معلومات هامة سيادية، كان الهدف منه إسقاط الدولة، لكن يقظة الأجهزة الأمنية والمخابراتية حالت دون ذلك ونجحت في إعادة الاستقرار إلى ربوع الوطن وحماية مقدراته: توجه الجماعة نحو خيار المواجهة المسلح والتعاون مع مخابرات وأنظمة معادية، اختيار سفيه يعكس انعدام الرؤية في التعامل”، مشيرًا إلى أن المسلسل عمل على توثيق المرحلة بشكل حقيقي وكشف فضائح تلك الجماعة أمام المصريين.