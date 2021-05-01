السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يصلى قداس عيد القيامة فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يصل بعد قليل إلى الكنيسة الكبرى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لبدء قداس عيد القيامة المجيد لعام 2021.


ويشارك قداسته عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، مع أعداد محدودة من الشعب فى ظل القيود التى تفرضها الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

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