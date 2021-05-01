فؤاد علام: «الاختيار2» قدم معالجة علمية ومهنية لـ«إرهاب الإخوان»

قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن مسلسل الاختيار 2 قدم معالجة لقضية الإرهاب بطريقة علمية ومهنية شديدة، مما كان له تأثير بالغ على توعية الشعب المصري، لاسيما بتقديم المسلسل لمشاهد حدثت بالفعل على أرض الواقع خلال تلك الفترة.

أضاف علام، لـ«الدستور»، أن الفترة من 2013 - 2015 تشكل مرحلة ضيقة للغاية في تاريخ الدولة المصرية، حيث كان هناك حالة تخطيط كبيرة من قبل جماعة الإخوان وتشكيلات متعددة تتبعها، بهدف واحد وهو الشعب المصري، والنيل من مؤسساته.

وتابع "تم ترجمة ذلك في العمليات الإرهابية الخسيسة التي حدثت في تلك الفترة، وانتشار أكثر من تنظيم تابع للجماعة بشكل أرهق الجهاز الأمني في البداية إلى أن نجح في القضاء عليهم جميعًا، مؤكدًا أهمية العمل في توعية المصريين، خاصة فئة الشباب بشأن الجماعة وإيضاح حقيقتها كاملة.

ولفت نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق إلى أن الجماعة الإرهابية كانت تخطط وتحاول لبيع قطعة من سيناء وإنشاء ولاية إسلامية تكون عاصمة لهم ومستقر ليس فقط للإرهابيين في مصر، لكن لكافة الجماعات التي تختبئ في الدول الأخرى: حلم إنشاء وتأسيس دولة إسلامية كان مخطط له، لكن يقظة رجال القوات المسلحة والداخلية استطاعت إحباط تلك الأحلام الوهمية والحفاظ على بقعة سيناء وتطهيرها من كافة أشكال الإرهاب التي حاوطها السنوات الماضية، ووضعها الآن على خريطة التنمية.

ولفت إلى أن الاختيار 2 حرص على كشف الأكاذيب التي حاولت الإخوان تصويرها للشعب المصري، لكسب تعاطفه وقت فض اعتصام رابعة بأن القوات الأمنية تطلق النيران عليهم، حيث حرص المسلسل على كشف تلك الأكاذيب وتوضيح الحقائق لجموع المصريين.

أضاف أن الجماعة الإرهابية خلال فض اعتصام رابعة كانت تسعى إلى استقطاب المواطنين البسطاء وتقدم لهم الأموال مقابل تواجدهم في الميدان، ليحشدوا بهم المكان كنوع من محاولة تصوير المشهد على غير حقيقته أمام الرأي العام الدولي.