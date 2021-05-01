وائل شريف: العمالة المصرية رأسمال لتحقيق النهضة الصناعية والإنشائية

قدم وائل الشريف، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد وعضو شعبة الاستثمار العقاري وأمين مساعد الشباب بحزب مستقبل وطن عن محافظة الجيزة، التهنئة لعمال مصر في عيدهم الـ٩٧، مؤكدًا أنهم سيبقون دومًا عماد نهضة مصر الحقيقية في ظل قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه تدشين مصر الحديثة.

وأشار «الشريف» إلى أن عمال مصر هم أحد أهم الركائز الرئيسية لتحقيق النهضة الصناعية والإنشائية المصرية بوجه خاص، مشيداً بالدعم المستمر الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمال مصر وآخرها قراره بالعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٢٤٠٠ جنيه وهو دليل واضح على تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لعمال مصر.

وأكد أن ما يقدمه عمال مصر للدولة المصرية لا يقل عما يسطره رجال القوات المسلحة أو الشرطة المصرية في معركتهم ضد الإرهاب في سبيل تحقيق ضمانة الأمن ونشر الاستقرار أو ما يقدمه جيش مصر الأبيض من أطباء وطاقم المعاونين في مكافحة الوباء اللعين الذي يهدد حياتنا، فهم سواعد بناء الحاضر والازدهار في المستقبل، وجيش التعمير الذي لا يهاب الصعاب أو المخاطر.

وشدد عضو شعبة الاستثمار العقاري على ضرورة تحديد الخلل فى منظومة العمالة الفنية، حيث تتفرق جهود الارتقاء بمستوى هذه العمالة، علاوة على تدنى مستوى التعليم الفنى فى مصر، وهو المظلة الأكبر المنوط بها إخراج عمالة فنية ماهرة قادرة على الاندماج فى بيئة العمل، حيث لم تعد المدارس الفنية تقدم التدريب العملى الكافى للعمالة، بخلاف عدم قدرة المدربين والمدرسين بهذه المدارس على التواصل الجيد مع الأجيال الجديدة من العمالة.

وأضاف أن أهمية حجم العمالة التى تعمل بكل القطاعات، خصوصاً عمال قطاع التشييد والبناء التى تمثل الشريحة الأكبر من حجم حصة سوق المحلى، مؤكدًا على ضرورة وضع استراتيجية مهمة تستهدف القدرة الفنية للعمالة بقطاع التشييد، حيث إن العمالة المصرية راسمال شركات بكل القطاعات المختلفة.