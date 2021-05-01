أهالى الشهداء عن «الاختيار 2»: «فرحة ووجع قلب»

روى عدد من أهالى شهداء الشرطة، الذين استشهدوا خلال أعمال مكافحة الإرهاب التى ظهرت خلال أحداث مسلسل «الاختيار ٢»، مآسيهم بفقد أحبابهم وذويهم طوال تلك السنوات الماضية.

وقالت الحاجة فاطمة، والدة الشهيد محمد فاروق وهدان معاون مباحث كرداسة، الذى استشهد خلال اقتحام القسم، إنها تعيش حالة حزن لا تنتهى طوال السنوات الثمانى الماضية.

وأضافت أن المرارة والألم لا يفارقانها، متابعة: «أنا حياتى انتهت من ٢٠١٣ عايشة من غير روحى»، مشيرة إلى أن فقدان نجلها أصعب ما مرت به فى حياتها.

وحكت أن شهيدها تخرج فى دفعة ٢٠٠٧ وبدأ عمله الشرطى فى محافظة قنا، ثم قسم شرطة الهرم، ثم ضابط مباحث بمديرية أمن الجيزة، حتى تم تعيينه معاون مباحث قسم شرطة كرداسة منذ بداية عام ٢٠١١، حتى استشهاده فى ١٤ أغسطس ٢٠١٣ عن عمر يناهز ٢٧ سنة برتبة رائد.

وكشفت عن أن آخر جملة قالها لها الشهيد قبل مغادرته المنزل أثناء تلك الأحداث الدامية: «ماما أنا ماشى خلاص»، وردت هى عليه بقولها: «فى سلامة الله يا محمد».

وأكملت: «يوم فض رابعة كان محمد نايم وميعاد شغله بعد الضهر فجأة صحى من النوم على تليفون من زميله الشهيد هشام شتا بيقوله إلحقنا يا محمد القسم محاصر، محمد لبس هدومه بسرعة وكان دائمًا يقول لى ماما أنا نازل، لكن المرة دى قال لى: (ماما أنا ماشى خلاص)».

وعن خبر استشهاده، قالت: «قلبى ما طاوعنيش أتصل بيه كالعادة، وأخوه اتصل بيه سمع صوت الرصاص، ورد محمد عليه بجملتين: (خلى بالك من نفسك ومن ماما وماحدش ييجى هنا)، وبعد ساعات من إغلاق هاتفه توجه شقيقه ووالده إلى قسم كرداسة فوجدا جثته غارقة فى الدماء أمام القسم».

وأضافت أن «محمد» ثانى أبنائها ويصغر شقيقته «رشا» بسنوات، إلا أنه كان يستعجل ميعاد زواجها ودائمًا يقول لها: «ماما أنا حاسس إن رشا بنتى مش أختى الكبيرة وعايز أطمئن عليها فى بيت زوجها»، مشيرة إلى أنه كان مرحًا وطيب الخلق وكان مصدر البهجة فى البيت.

من جانبها، قالت الحاجة سلوى والدة الشهيد عمرو صلاح إنه كتب ورقة بخط يده قبل استشهاده بيومين وترك وصية لها أوصاها بألا تحزن لفراقه، لأنه كان يرى نفسه شهيدًا فى طريقه للالتحاق برفقة زملائه من الشهداء الذين سبقوه.

وأضافت أن مسلسل «الاختيار ٢» يمثل بالنسبة لها «فرحة ووجع قلب» فى الوقت ذاته، قائلة: «أنا فرحانة لأن سيرة ابنى عايشة وأتمنى أن يعرف الشباب الصغير حجم تضحيات أبطال هذا البلد، لكن أيضًا قلبى بيوجعنى حين أتذكر استشهاد ابنى».

وعن حياة الشهيد، ذكرت أن نجلها تخرج فى عام ٢٠٠٩ من كلية الشرطة، ثم التحق بإدارة العمليات الخاصة بقطاع سلامة عبدالرءوف، وتمكن من الحصول على العديد من الدورات القتالية والرماية واللياقة البدنية، وشارك فى العديد من العمليات ضد العناصر الإرهابية، مثل فض اعتصام رابعة، وتطهير البؤر الإجرامية بالإسماعيلية، وفض تظاهرات مسجد الفتح وعين شمس والمطرية والزيتون، واقتحام أقسام الشرطة مثل قسم مدينة نصر أول والأزبكية وكرداسة.

وأضافت أن نجلها الشهيد هو أصغر إخوته، وأن لديها اثنين من الأبناء هما شادى الذى يعمل صحفيًا، وفادى وهو محاسب بنكى.

وقالت إن الشهيد كان يستعد لزفافه الذى كان محددًا تاريخه ومكانه، لكن حدثت واقعة استشهاده قبل شهرين فقط من تاريخ اليوم المحدد لذلك.

يذكر أن الشهيد عمرو صلاح لقى ربه يوم ٢٠ أكتوبر ٢٠١٧، خلال مداهمة وقعت بين قوات الأمن وبؤرة إرهابية فى الكيلو ١٣٥ بطريق الواحات البحرية، أسفرت عن استشهاد ١٦ من أبطال الشرطة، وتصفية عدد كبير من الإرهابيين.

وقالت نجلاء سامى زوجة الشهيد عامر عبدالمقصود، نائب مأمور قسم شرطة كرداسة، إن آخر ما نطق به زوجها فى اتصال هاتفى بينهما قبل استشهاده بدقائق هو تأكيده على رفضه الهرب وترك موقعه فى القسم ليستولى عليه الإرهابيون.

وأضافت: «كنت أترجاه أن يترك القسم ويهرب أثناء محاصرة الجماعة الإرهابية للقسم قبل استشهاده لكنه رفض الهروب بشدة، وقال لى هتمشى إنتى وولادى رافعين رءوسكم، لأن زوجك بطل ومات شهيدًا يدافع عن الأرض والعرض وليس جبانًا اشترى حياته وهرب».

وتابعت: «كان هناك من يهدد زوجى بالقتل عبر رسائل بريدية يرسلها إلى منزلنا وهو أمر أصابنى بالرعب أنا وأبناءه، وبسبب هذه التهديدات أصر زوجى على إرسالنا لنقيم فى الساحل الشمالى فترة، واتصل بى قبل استشهاده بيومين فقط يطلب رؤيتنا لأنه كان يشعر بقرب أجله».

وعن يوم استشهاده قالت: «كنت أتصل به هاتفيًا وسمعت صوت إطلاق النيران، ثم انقطع الاتصال، وبعدها بساعات قليلة اتصل بى زملاؤه وأخبرونى بالعثور على جثته فى منطقة ناهيا بعد سحله فى منطقة كرداسة وعقب أن مثّلت الإرهابية سامية شنن بجثته».

وعن قصة الحب التى جمعت بينهما، تذكرت وهى تبكى: «عامر حب عمرى وابن خالتى وكنا نعيش فى بيت العيلة فى الدقى، وأحببته أكثر حين شاهدته يرتدى زى ضابط الشرطة وكنت وقتها فى الثانوية العامة وبعدها تقدم لخطبتى. كان أول وآخر حب فى عمرى، وأنا حاليًا لدىّ هدف وحيد للحياة هو أن أكمل مسيرته فى تربية ابنينا أحمد وعلاء، وأنا فخورة أنى زوجة الشهيد حبيب الناس كلها».