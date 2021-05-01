أولياء الأمور عن «التعليم أون لاين»: يحرم الطلبة من التفاعل المباشر

لا تزال آراء أولياء الأمور متباينة حول خطة التعليم الهجين، التى تطبقها مصر حاليًا لحماية التلاميذ من الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم وفرت منصات كثيرة لتعليم الطلاب، منها «إدمودو» والقنوات التعليمية وحصص مصر، فبعض أولياء الأمور رأوا أن الوزارة تعاملت مع أزمة الجائحة بشكل مناسب، بينما يرى آخرون أن هناك مشكلات لم تحل بعد.

وبعد إعلان الوزارة إنهاء العام الدراسى الحالى بعد امتحانات صفوف النقل، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة وفرت منصات كثيرة للطلاب، وإن الاستثمار فى هذه المنصات يتيح للوزارة استكمال العام الدراسى بصورة مرنة ودون حذف من المناهج، مؤكدًا أن الطلاب فى المرحلة الثانوية لديهم أجهزة تابلت وشرائح للإنترنت تساعدهم على التعلم.

حنان يحيى، مدرسة لغة فرنسية ووالدة طالبة بالصف الثانى الثانوى، قالت إن ظروف انتشار فيروس كورونا دفعت الدولة للجوء لطريقة التدريس «أون لاين» لكى يستمر الطلبة فى تلقى العلم وحتى لا يتوقف العام الدراسى.

وأضافت «يحيى» أن التدريس «أون لاين» له مميزات وعيوب، ومن مميزاته إتاحة الفرصة للطلبة لحضور الحصص اليومية من المنزل تعويضًا عن عدم الذهاب للمدرسة، ويستطيع المدرس عبر تلك الطريقة شرح المادة العلمية وطرح الأسئلة وفتح باب المناقشة مع الطلبة مثل الحصة المدرسية.

وأوضحت المدرسة أن المعلم يمكنه طرد أى طالب يعوق سير الحصة المنعقدة «أون لاين»، كما يستطيع إلزام الطلاب بواجبات منزلية ويصححها إلكترونيًا.

وتابعت: «فى المقابل، هناك عيوب، منها معاناة البعض من ضعف شبكة الإنترنت، الأمر الذى يجبر المعلمين - فى بعض الأحيان- على إرسال فيديو يضم المحتوى العلمى»، مشيرة إلى أن التدريس الإلكترونى لا يناسب جميع الفئات العمرية، فعلى سبيل المثال لا يستطيع تلاميذ رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الابتدائية التعامل مع التكنولوجيا دون حضور الأب أو الأم.

ولفتت «يحيى» إلى أن بعض المواد العلمية يحتاج إلى شرح يقابل خلاله التلميذ أستاذه وجهًا لوجه، مثل الرياضيات، مضيفة: «أنا لا أشعر بأن تفاعل الطلاب معى أون لاين يشبه تفاعلهم معى داخل الفصول».

من جهته، قال حسن شحاتة، خبير تربوى، إن التعليم «أون لاين» يسمح للتلميذ بمتابعة الحصة ومراجعتها أكثر من مرة، وهذا يوفر الوقت والجهد، لأن التلميذ ليس مضطرًا لمقابلة المعلم فى مكان ما أو زمان ما، ويمكنه التواصل معه طوال اليوم عبر تطبيقات مثل «واتس آب».

وأكد «شحاتة» أن التعليم «أون لاين» يسمح للتلميذ بتحصيل معلومات أكثر، لكنه لا يناسب طلاب الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، لأنهم يحتاجون إلى التواصل مع المعلم وجهًا لوجه.

وعن عيوب هذا النظام، قال الخبير التربوى إنه يحرم التلميذ من لغة الجسد التى يستخدمها المعلم لتوصيل المعلومة إلى جانب صوته، وهذا لا يجعل العملية التعليمية نشطة. بدورها، قالت أمانى الشريف، والدة أحد التلاميذ، إن التكنولوجيا أصبحت جزءًا من حياتنا، لذا كان لا بد أن يكون التعليم متاحًا «أون لاين» فى وقت ما، وهذا يحدث على مستوى العالم، ونجحت هذه التجربة فى عدد كبير من الدول.

وأضافت «الشريف»: «على الرغم من نجاح هذا النظام فى دول كثيرة فإنه لم يحقق نفس النتائج فى مصر، بسبب كثرة المنصات، الأمر الذى يتسبب فى تشتت الطلاب».

وأشارت إلى أن هناك تلاميذ يحتاجون إلى تواصل حقيقى مع المعلم، لأن هذا يحفزهم ويجعلهم يطرحون الأسئلة ويتفاعلون مع المناقشات، لكن التعليم «أون لاين» يجبر الطالب على أن يكون متلقيًا فقط.

وتابعت: «ما نراه اليوم لا يسمى تعلمًا عن بعد أو مسايرة للتقدم التكنولوجى، بل هو تعلم ذاتى، لأن درجة الاستفادة تختلف من طالب لآخر، حسب ظروفه وإمكانياته الاستيعابية أو المادية». وتساءلت: «لماذا لم توفر وزارة التعليم منصات تفاعلية مجانية بديلة عن المدرسة؟ ولماذا جعلت هذه المنصات التفاعلية بمقابل مادى مثل حصص مصر وحصص چنيور؟»، موضحة: «الوزارة طالبت ولى الأمر والطالب بالالتزام بدفع المصروفات المدرسية كاملة وبالزيادة التى وصلت لنسبة ١٠٠٪، لذا أطالب بأن تكون المنصات مجانية». وطالبت الأم الوزارة بأن توفر باقات إنترنت بأسعار مخفضة للطلاب والمعلمين، لتمكنهم من استخدام المنصات التفاعلية، وطالبت الوزارة بتحفيز الطلاب والمعلمين المتميزين.

وأكدت: «من المعوقات التى تواجه التعلم عن بعد، ضعف نظام الشبكات والإنترنت»، وتساءلت: «كيف يجرى تطبيق نظام تعلم عن بعد أو امتحان إلكترونى دون تحسين شبكات الإنترنت؟».

وأضافت: «نحن نعلم أننا نعيش فى ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن المفترض أن نتقبل كل الحلول، لكن لو تركنا الطلاب للشاشات فلن يصلوا إلى المستوى المطلوب، ولذلك نطالب وزارة التربية والتعليم بالوقوف بجانب أبنائنا ومساعدتهم على تحصيل العلم والتقييم بالشكل العادل والمرجو، لأن أبناء مصر هم المستقبل وهم الذين سيحافظون على مصر ضد أى عدوان فكرى، فالعلم هو السلاح ضد الجهل والشائعات والأفكار الغريبة المتطرفة».