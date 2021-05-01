7 وفيات و1907 إصابات بكورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت، تسجيل 7 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، منخفضاً من 15 وفاة أمس الجمعة، ليصل إجمالي عدد الوفيات الى 127534 وفاة.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 1907 إصابات جديدة بالفيروس منخفضاً من 2381 اصابة من اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 ملايين 418530 في عموم بريطانيا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الجمعة ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 151 مليونا و 614 ألفا و 005 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 185 ألفا و 367 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 128 مليونا و 942 ألفا و 671 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.



أنه تم تسجيل 1907 إصابات جديدة بالفيروس منخفضاً من 2381 اصابة من اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 ملايين 418530 في عموم بريطانيا.