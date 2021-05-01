صورة التونسيين.. والعرب أجمعين

صورة التونسيين تضررت كثيرًا نتيجة سلسلة أعمال إرهابية نفذها تونسيون فى أوروبا، بحسب ٢٣ منظمة حقوقية تونسية، دعت إلى إجراء «حوار وطنى حول الإرهاب»، واستنكرت كل «أشكال الحشر والخلط والوصم» التى يلاحق بها «دعاة الكراهية» كل التونسيين.

هذه المنظمات، ومعها منظمتان أخريان، سبق أن وصفت الهجوم على مركز الشرطة الفرنسى، الذى نفذه المواطن التونسى جمال قرشان، منذ أيام، وأودى بحياة شرطية بمدينة «رامبوييه»، بـ«العمل الشنيع والجبان»، ونددت بإرهاب الإخوان وسلوكهم المحرض على التطرف. وأدانت استمرار بعض الأحزاب، خاصّة حركة النهضة «الإخوانية» والتنظيمات والجمعيات المُوالية لها وعلى رأسها ائتلاف الكرامة، فى ترويج الخطابات المُحرّضة على الكراهية والفتنة والعنف، عبر شبكات التواصل الاجتماعى، ووسائل الإعلام.

البيان حمل توقيعات ٢٥ منظمة، أبرزها «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» و«المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب» و«المرصد الوطنى للدفاع عن مدنية الدولة» و«النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين» و... و... جاء فيه أن «الأبحاث الأوّلية فى الملف تفيد بأن هذه الجريمة تدخل ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التى تقترفها حركات سياسية متطرفة تسمّى نفسها إسلامية، وتُوكل تنفيذها إما لأعوانها أو لعناصر ذات مُستوى ثقافى هزيل وقعت فريسة سهلة للخطابات الدعوية والتحريضية الحاقدة والمُضلّلة، التى ترعاها تلك التنظيمات».

حركة النهضة الإخوانية هى رأس الإرهاب، الذى يحرك أكثر من شبكة عنقودية، بين فرنسا وتونس، لخدمة أجنداتها فى فترات ضعفها السياسى وتراجع شعبيتها. والأكثر من ذلك، هو أن النائبة ليلى الحداد، عضو «حركة الشعب»، أكدت، الثلاثاء الماضى، أن جمال قرشان، منفذ عملية «رامبوييه» الإرهابية، زار البرلمان التونسى، بصحبة نواب من «ائتلاف الكرامة»، ودعت السلطات التونسية إلى ضرورة فتح تحقيق فى هذا الأمر ومحاسبة المتورطين فيه. حركة النهضة، التى يقودها راشد الغنوشى، رئيس البرلمان التونسى، غنية عن التعريف، أما «ائتلاف الكرامة» فهو من الكتل السياسية الموالية، أو التابعة، لتلك الحركة الإخوانية، ويعمل رئيسه، المدعو سيف الدين مخلوف، بالمحاماة، ويوصف بأنه «محامى الإرهابيين»، وكان محاميًا لأحد الإرهابيين اللذين فجرا نفسيهما، منذ سنة تقريبًا، قرب السفارة الأمريكية فى العاصمة التونسية. كما سبق أن قام بتهديد أحد القضاة خلال توليه الدفاع عن قيادات إخوانية أدينت فى قضية اغتصاب أطفال بإحدى المدارس الدينية فى محافظة سيدى بوزيد. ومنذ أسابيع حاول ذلك «المخلوف» مع بعض زملائه أو أمثاله تمرير إرهابية ممنوعة من السفر، وقاموا بالاعتداء على أمن المطار، ولا نعرف إلى أين انتهت التحقيقات فى هذه الجريمة.

سواء زار جمال قريشان البرلمان التونسى أم لم يزره، وسواء فعل ذلك بصحبة نواب من «ائتلاف الكرامة» أو «حركة النهضة»، أو ذهب منفردًا، فالثابت، هو أنه قام بتنفيذ هجومه على مركز الشرطة الفرنسى، بعد فترة قصيرة من زيارته لتونس، ما أثار تساؤلات حول علاقته بعناصر إرهابية أخرى داخل البلاد. خاصة، بعد قيام السلطات التونسية، بعد أيام من الحادث، بالإعلان عن تفكيك خلية إرهابية مختصة بتقديم التمويلات المالية لعناصر خارج البلاد.

لم تكن تلك هى المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التى يتم الكشف فيها عن خلية إرهابية تقدم تمويلات مشبوهة إلى العناصر الإرهابية الناشطة خارج تونس. إذ سبقها بأيام، تحديدًا فى ٧ أبريل الماضى، إعلان منير الكسيكسى، رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، فى مؤتمر صحفى عن تجميد أموال ١٢٩ شخصًا وجمعية تونسية بعد رصد تلقيها تمويلات مشبوهة من أطراف تونسية وأجنبية لديها اتصالات وتحركات مالية فى تونس للاشتباه فى تمويلها للإرهاب.

قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، الذى أقرته تونس، سنة ٢٠١٥، يتيح للسلطات تعقب التونسيين المتورطين فى قضايا إرهابية داخل البلاد وخارجها. غير أن المنظمات الحقوقية الـ٢٣، المشار إليها فى البداية، طرحت، فى بيانها أو دعوتها، تساؤلات حول الطريقة التى أدارت بها الحكومات التونسية المتتالية، منذ ٢٠١١، المواجهة مع الإرهاب. وأكدت أن الدولة تخلت «عن مسئوليتها الأساسية فى التعليم والصحة والثقافة والعدالة، تاركة شرائح كاملة من المجتمع وأجهزة الدولة فريسة للأيديولوجيات المتطرفة والشبكات الإرهابية»، وأشارت إلى أن أصحاب تلك الأيديولوجيات وهذه الشبكات يمتلكون إمكانات مالية ضخمة وحواضن إعلامية وإدارية وسياسية تضمن لهم الحماية.

.. أخيرًا، وتأسيسًا على ما سبق، ونتيجة لسلسلة أعمال إرهابية نفذها تونسيون فى فرنسا، وصفت وسائل إعلام فرنسية تونس بأنها «قاعدة خلفية للإرهاب، والمصدر الأول للإرهابيين فى بؤر التوتر». والحقيقة هى أن تونس تتصدر، بالفعل، قائمة الدول المصدرة للإرهابيين، غير أن المواطن الغربى، الذى لا يمكنه التمييز بسهولة بين التونسيين وحاملى جنسيات باقى الدول العربية، عادة ما يستسهل ويصفهم جميعًا، حال ارتكابهم أى عمليات إرهابية، بأنهم عرب ويصف إرهابهم بـ«الإسلامى»، حتى لو كانوا بلا دين، كـ«الإخوان» مثلًا.