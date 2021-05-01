البرلمان العربي يدعو لإنشاء صندوق عربي لمواجهة قضايا الشباب

دعا البرلمان العربي لإنشاء صندوق عربي لمواجهة قضايا الشباب العربي لا سيما قضية البطالة، وإنشاء مرصد عربي لرصد السياسات المتعلقة بالشباب وتسجيل التجارب الدولية الناجحة وتكييفها لتناسب الظروف العربية.



جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي شذى سعيد النقبي، في أعمال المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين الشباب، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان "التعافي ما بعد فيروس كورونا: اقتراب استجابة الشباب".



وأكدت «النقبي» ممثلة عن البرلمان العربي، ضرورة العمل من أجل مواجهة جائحة كورونا، وتأثيرها على الشباب وعلى التكافؤ الحقيقي للفرص بين الجنسين، خاصة وأن جيل الشباب يمثل أكبر كتلة شبابية تشهدها المنطقة العربية على مدى السنوات الخمسين الأخيرة ويمثلون أكثر من ثلثي السكان.

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وفي سياق متصل؛ دعا البرلمان العربي لإنشاء صندوق عربي لمواجهة قضايا الشباب بالمنطقة لا سيما قضية البطالة من خلال البدء في تنفيذ عدد من المبادرات وتطويرها بما يتلاءم والاحتياجات الخاصة لكل دولة عربية، خاصة في ظل التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأكدت «النقبي» أهمية هذا المؤتمر لدراسة التأثير الملحوظ لجائحة فيروس كورونا على الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية للشباب من الجنسين والدفع قدمًا لتمكين الشباب كأحد أهم جهود التعافي من هذا الوباء، مشددة على ضرورة العمل من أجل مواجهة هذه الجائحة وتأثيرها على الشباب وعلى التكافؤ الحقيقي للفرص بين الجنسين، خاصة أن جيل الشباب يمثل أكبر كتلة شبابية تشهدها المنطقة العربية على مدى السنوات الخمسين الأخيرة ويمثلون أكثر من ثلثي السكان.

كما دعت لإنشاء مرصد عربي تكون مهمته رصد السياسات المتعلقة بالشباب وتسجيل التجارب الدولية الناجحة وتكييفها لتناسب الظروف العربية. وأكدت «النقبي» على أهمية إنشاء قاعدة بيانات وتطوير عدد من المؤشرات لمتابعة نسب البطالة وتركيبتها من حيث صلتها بالنوع الاجتماعي والفئة العمرية والتواجد الجغرافي ومستوى التعليم.