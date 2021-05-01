السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كاتدرائية جميع القديسين تتزين بالأضواء احتفالًا بعيد القيامة المجيد

منير حنا
منير حنا

تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بالأضواء احتفالا بعيد القيامة المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

من المقرر أن تبدأ صلوات قداس عيد القيامة المجيد في التاسعة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات. 

يذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم. 

 

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