برلمانية: الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحقيق زيادة في معدلات النمو

قالت جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن إطلاق الحكومة للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي يأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من البرنامج ذاته الذي انطلق في 2016 وارتبط بترشيد الدعم وتحديد سعر الصرف وتخفيض عجز الموازنة بجانب النظر في القضايا المرتبطة بدعم المواطن، وجرى العمل على تلك التحديات خلال السنوات الماضية.

أضافت جيهان أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي لن تؤثر على المواطن من ناحية الأعباء المالية، لكن ستكون خيرًا على الجميع من خلال استمرار خفض نسبة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بزيادة معدلات النمو، مشددة على ضرورة استكمال الإصلاحات الهيكلية لضمان جعل النمو الاحتوائي أكثر استدامة، وتشجيع دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل التي يحتاجها المجتمع المصري كونه يتمتع بنسبة تتخطى الـ 60% من الشباب، فضلًا عن التخلص من البيروقراطية الحكومية الذي سيكون شرطًا لنجاح المرحلة الثانية.

أشارت عضو مجلس النواب إلى أن مصر حققت نموا اقتصاديا في 2020 بنحو 3.6%، وتعتبر أفضل دولة على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وضمن أفضل دولة على مستوى العالم، ووصلت إلى 8.2% في معدل البطالة، وحافظت على تحقيق فائض أولي في الموازنة بنسبة 2%، ما يعني أن الاقتصاد يسير بمؤشرات جيدة، والسياسات المالية لمصر كانت ناجحة ودعمت الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان هدفه الأساسي تنمية موارد الدولة من مصادرها المتعددة، ليكون لديها القدرة المالية لتوجيه وزيادة الإنفاق على قطاعات متعددة مثل التعليم والصحة، والبرامج الاجتماعية، لتقليل وطأة الآثار التضخمية لتحرير سعر الصرف، مؤكدة أن الاقتصاد المصري أصبح نموذجا يحتذى به في العالم ويرجع ذلك للإنجازات الاقتصادية المتتالية التي حدثت خلال الـ6 سنوات الماضية وتنفيذ مشروعات قومية ضخمة من خلال إعداد برنامج إصلاح اقتصادي متميز .

وتابعت: «مصر قطعت شوطًا كبيرًا في برنامج الإصلاح الاقتصادى واستطاعت أن تكون مركزا دوليا لجذب مزيد من الاستثمارات بفضل الجهود التي تبذل من قبل القيادة السياسية التي كانت بمثابة مراكز قوى للاستثمار المصرى وشحذ همم المستثمريين».