ولي عهد أبوظبي ووزير خارجية السعودية يبحثان التطورات الإقليمية

بحث محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي، اليوم السبت، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الإمارات والسعودية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في قصر الوطن اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، حيث نقل له تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك حسب بيان للخارجية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية والإمارات وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته حمّل محمد بن زايد تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على جدة

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين دان بأشد العبارات في بيان اليوم، محاولة الاعتداء على محافظة جدة، وذلك وفق لما أعلنته وزارة الدفاع في المملكة، حيث تم اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه جدة.

وأكد الأمين العام تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية ومساندتها لجميع التدابير والإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

الإمارات تدين هجوم دار ضيافة في ولاية لوغار الأفغانية

وكانت دولة الإمارات قد أدانت بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دار ضيافة في ولاية لوغار الأفغانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت وزارة الخارجية الاماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.