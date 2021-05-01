مجدي عبدالغني عن الفيديو المسرب له مع ميدو: «كنا بنتكلم كلام رجالة»

علق الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي السابق، على الفيديو المسرب له مع أحمد حسام ميدو وحازم إمام في استديو تحليل لإحدى المباريات، قائلا: "منعرفش إننا بنتصور في الفاصل الإعلاني، وكنا بنتكلم كلام رجالة وأنا كنت المايسترو بينهم بديهم خبراتي".

وأشار عبدالغني، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه اشترى تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية بـ260 ألف جنيه، لأصدقائه، وكان سعر التذكرة ألفي جنيه، أي أنه اشترى 130 تذكرة فقط لجميع المباريات، مكذبا من يدعي أنه عمل "سبوبة".