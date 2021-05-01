القبض على 6 أشخاص طرفي مشاجرة تسببت في مقتل طفل بالمطرية

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه ألقى القبض على 6 أشخاص طرفي مشاجرة تسببت في مقتل طفل بعيار ناري داخل شقته أثناء مشاهدته المشاجرة من إحدى البلكونات بمنطقة المطرية.

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم كريم بحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية مفادة وجود طفل متوفى بالرصاص داخل شقة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه أثناء وقوف الطفل بالبلكونة أصيب بطلقات نارية، وتبين أن الطفل كان يشاهد مشاجرة بين طرفين فى الشارع وأطلق أحد الأشخاص أعيرة نارية أصابت الطفل، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.