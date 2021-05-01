السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأنبا يؤانس يترأس صلوات عيد القيامة بكاتدرائية الملاك بأسيوط

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية بأسيوط، مساء السبت، صلوات القداس الإلهي لعيد القيامة، وذلك بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط .

شارك في صلوات قداس عيد القيامة كهنة وشمامسة كاتدرائية الملاك ميخائيل، بحضور 25% من أقباط الكنيسة؛ للحد من التجمعات، فيما حرصت الكنيسة على تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي بين المصليين والالتزام بارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة قبل دخول الكنيسة.

واعتذرت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن عدم استقبال المهنئين بعيد القيامة، صباح غد واقتصار استقبال التهنئة عبر الهاتف ووسائل التواصل المختلفة.

وانتهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس، من أسبوع الآلام، وهو أقدس أسابيع وأيام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار العام أيضًا، والذي يبدأ سنويًا باحتفالات أحد الشعانين، مرورًا بالإثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة.

الأنبا يؤانس أسقف أسيوط عيد القيامة المجيد 2021 قداس العيد اجرءات الاحترازية

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