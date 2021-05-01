السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتيجة صفوف النقل

«التعليم»: إعلان نتيجة صفوف النقل بالابتدائي والإعدادي الأسبوع الجاري

طلاب
طلاب

تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، في جميع المحافظات، للانتهاء من تصحيح الامتحانات المجمعة لطلاب صفوف النقل، التي انتهي الطلاب من ادائها الأربعاء الماضي.

فقال ناصر شعبان مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إن تعليمات وزارة التربية والتعليم، بانتهاء تصحيح امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائيه والإعدادية، منتصف الأسبوع الجاري ، علي أن يتم اعتمادها نهاية الاسبوع للطلاب بالدرجات وليس تقديرات، بعد الانتهاء من عملية تجميع ورصد الدرجات.

وأكد «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه سيتم احتساب متوسط درجات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي، مابين ٥٠% بامتحان الترم الأول و٥٠% بامتحان شهري مارس وأبريل.

وشدد على أنه سيتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي الأسبوع المقبل، وسيتم احتساب الدرجة كاملة عن امتحان شهر أبريل.

وقال إن الطلاب الذين لهم أحقية دخول الامتحان التكميلية بصفوف النقل الثانوي، هم من لم يحصلوا على 50% في الورقة الامتحانية لشهر أبريل.

وتابع: أن امتحان الترم الأول لطلاب أولى وثانية ثانوى كان للاجتياز فقط، لكن امتحان شهر أبريل الورقى مخصص لها 100% من درجة المادة ومن ثم درجة الطالب تحسب وفقا ما يحصل عليه من درجة في شهر امتحان شهر أبريل.
 

وأضاف مدير الإدارة أن الطالب بصفوف النقل الابتدائي والإعدادي، الذي لم يحقق نسبة النجاح بعد إضافة درجات الترمين سيخوض امتحان تكميلى في شهر مايو المقبل، على أن تكون امتحانات المواد التي لم يحقق فيها الطالب نسبة النجاح وليس في كل المواد الدراسية في مايو.

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