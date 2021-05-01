جامعة أسوان تهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

قدم الدكتور أيمن عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع الأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله عز وجل، أن يحفظ مصر والمصريين من كل سوء.

وتمني الدكتور أيمن عثمان، أن يديم الله نعمة الأمن والأمان على مصرنا الحبيبة وأننا جميعا شركاء الوطن نعمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قدم التهانى القلبية للأخوة المسيحيين وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد من خلال إجراءه اتصالات تليفونية لتهنئة الأنبا هدرا مطران أسوان للأقباط الأرثوذكس.

كما هنأ اللواء أشرف عطية كل من الأب أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليكية بأسوان، والقس موريس مكرم راعى الكنيسة الإنجيلية بأسوان، فيما بعث ببرقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

و أكد محافظ أسوان روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى في كل المناسبات ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة.

وأشاد المحافظ بالإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا والتي اتخذتها الكنائس بأسوان باقتصار الصلوات على الآباء الكهنة والشمامسة فقط حرصاً على أبنائنا من خطر تفشى وانتقال العدوى للفيرس في هذه المرحلة الاستثنائية وهو الذى يعطى النموذج الوطنى لمواجهة التحديات وخاصة هذا الوباء الخطير.