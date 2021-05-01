السبت 01 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«سعفان»: نسعى لتطوير قدرات الشباب لاستكمال مسيرة التنمية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير مركزي شباب السماكين شرق والإخوة التابعين لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتفقد الوزيران يرافقهم محافظ الشرقية صالات الألعاب وملاعب كرة القدم، فضلًا عن تفقد معرض لمنتجات فتيات الأندية والمراكز، ويضم أعمالًا فنية لأعضاء مركز الشباب شملت مشغولات يدوية من (الخزف والفخار والزجاج والبردي والتريكو والرسم)، بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، وأحمد عبدالهادي وكيل المديرية وبعض أعضاء البرلمان عن المحافظة.

وأكد وزير القوى العاملة أهمية وجود تلك المراكز بقرى محافظات مصر لما لها أثر إيجابي في توعية وتثقيف والشباب بصفة عامة وشباب العمال بصفة خاصة، وتطوير قدراتهم البدنية ومهاراتهم الرياضية، مما يساعد في استكمال مسيرة التنمية والبناء وبناء الجمهورية الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة  لتطوير كل مراكز الشباب علي مستوي جميع المحافظات والارتقاء بها لتقدم خدماتها لأبنائنا باعتبار شبابنا هم عصب الأمة وبناة المستقبل. 

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية أثناء ممارسة الأنشطة المختلفة داخل مراكز الشباب لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
وزير القوى العاملة محمد سعفان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز الحسينية شباب السماكين شرق مركز الشباب

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