السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

شرط وحيد لتأجيل مباراتي الأهلي مع دجلة وسيراميكا

جريدة الدستور

اشترط مسئولو اتحاد الكرة ضرورة الحصول على موافقة ناديى وادى دجلة وسيراميكا، قبل الموافقة الرسمية على طلب النادى الأهلى بتأجيل مباراتيه أمام الفريقين فى الدورى الممتاز، لتقام خلال فترة التوقف الخاصة بمشاركة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من 6 يوليو وحتى 8 أعسطس المقبلين.

وأبدى مسئولو الجبلاية برئاسة أحمد مجاهد، عدم وجود ما يمنع للاستجابة لمطلب النادى الأهلى بترحيل مباراتى الفريق الاحمر أمام وادى دجلة وسيراميكا، إلى فترة التوقف الخاصة بالمنتخب الأوليمبى، وفقاً للبيان الذى أصدره اتحاد الكرة الخميس الماضى مع جدول الدورى والذى يؤكد ترحيب الجبلاية بأى طلب من جميع الاندية لتأجيل بعض مبارياتها بشرط إقامتها خلال فترة التوقف بدون اللاعبين المختارين للمنتخب الاوليمبى. 
 

التفاصيل..

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