«مستثمري سوهاج» تؤكد أهمية دور العمال في نهضة مصر الحالية

رئيس جمعية مستثمري سوهاج

مستثمرو سوهاج: تؤكد أهمية دور العامل في النهضة التي تشهدها مصر حاليًا



أكد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، على أهمية دور العامل المصري في النهوض بالصناعة والنهضة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتًا ان العمال المصريين تحملوا أعباء كثيرة خلال الفترة الماضية نتيجة الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.

و اضاف الشندويلي، في تصريح لــ"الدستور" ان الدولة وقفت بجانب العمالة من خلال إطلاق مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة خلال الجائحة، بالإضافة إلى الحفاظ على رواتب الموظفين وعمال المصانع بالدولة في ظل احداث أثرت على اقتصاديات بلدان العالم اجمع.

و تابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، ان العمال هم أساس الصناعة المصرية، و واجبنا نحوهم العمل على أن يحصلوا على مستوى معيشة جيدة، بالإضافة إلى القيام بتدريبهم للقيام بمواكبة استخدام احدث الآلات والمعدات.

الجدير بالذكر ان المهندس محمود الشندويلي، قال ان الحكومة المصرية أنفقت الكثير لتطوير و النهوض بجميع محافظات الصعيد، مؤكدًا أن الخريطة الاستثمارية في الصعيد تغيرت تمامًا إلي الافضل.

و اكد الشندويلي، أن هناك تطور كبير في البنية التحتية و محطات الصرف الصحي، والطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية بالصعيد، مما ساعد على زيادة حركة التجارة و سهولة وصول المواصلات داخل المناطق الصناعية، مشيدًا بتدشين المدن الجديدة التي ساعدت عدد كبير من مصانع مواد البناء على العمل.

و ثمن نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، جهود الحكومة المصرية في تدشين المجمعات الصناعية التي ساهمت في توفير عدد كبير من فرص العمل بمحافطات الصعيد و الحد من الهجرة الداخلية.