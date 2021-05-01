السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير الهند بالقاهرة يوجه الشكر للرئيس السيسى على المساعدات الطبية

المساعدات طبية
المساعدات طبية

وجه السفير أجيت جوبتيه، سفير الهند بالقاهرة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على رسالته الكريمة التى عبر خلالها عن تعاطف مصر وتضامنها مع الهند- حكومةً وشعباً- خلال هذه المرحلة الصعبة من وباء (كوفيد 19).

 

وقال جويتيه، فى بيان صادر عن السفارة الهندية، اليوم السبت، حول جهود الحكومة لمواجهة التحديات الخاصة بوباء كورونا، إن الهند تتطلع إلى العمل عن كثب مع مصر على مستويات التعاون.

 

وأكد السفير الهندى أن بلاده تحارب بمنتهى القوة موجة شرسة وغير مسبوقة من انتشار فيروس كوفيد، مشيرًا إلى أن عدد الحالات النشطة فى الهند تمثل 16.90٪ من إجمالى الحالات الإيجابية المسجلة حتى الآن والبالغ عددها 3 ملايين و170 ألفًا و228 حالة، كما بلغ عدد الاختبارات على مستوى البلاد حتى الآن 286 مليونًا و392 ألفًا و86 اختبارًا حتى الآن.

 

وأضاف أنه فى الوقت نفسه، خرج من العزل 297 ألفّا و540 مريضًا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك ارتفع إجمالى حالات التعافى إلى 15 مليونًا و384 ألفًا و418 حالة حتى  أمس الأول.

 

وأشار السفير إلى أن الهند قامت بإعطاء 152 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، وذلك حتى يوم 29 أبريل 2021، بالإضافة إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين جرعة جديدة يتم إعطاؤها بصورة يومية، والهند هى صاحبة ثالث أكبر عدد من الأفراد الحاصلين على التطعيمات بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

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