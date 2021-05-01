السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحداث مسلسل موسى الحلقة 19.. حلاوتهم تبحث عن محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان

بدأت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل (موسى) الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ويعرض على شاشة Dmc بمشهد ظهر فيه موسي (محمد رمضان) داخل أحد المستشفيات بمدينة غزة والتي انتقل إليها بعد أن تمت محاولة قتله في الحلقة السابعة عشر، بينما بدأت حلاوتهم (سمية الخشاب) في البحث عن موسى وذلك من أجل الزواج.

أحداث مسلسل موسى الحلقة 19


وضمن أحداث مسلسل موسى الحلقة 19، حاولت حلاوتهم أن تقدم رشوى لمن يبلغ عن مكان تواجد موسي بعد أن جاءت لها السموم حول قيام شقيقها المعلم وهبة بقتله وإخفائه؛ بينما ذهبت إلي الكباريه للقاء شقيقها سيد رجب ونشب خلاف كبير بينها وبين أحد جنود الاحتلال الإنجليزي الذي حاول التطاول عليها بالأيدي.


وفي أحد المشاهد، ظهرت هبة مجدي (شفيقة) شقيقة موسي بعد أن تزوجت من شهاب باشا حيث ذهبت معه إلي أحد الملاهي الليلية، بينما دار خلاف بينهما بعد أن قام شهاب (صبري فواز) حيث لعب القمار وخسر كل أمواله في الوقت الذي طلب منه منافسه أن يلعب معه علي شفيقة التي غضبت وغادرت المكان سريعا. 
 

وحاول كبير المطاريد الشخصية (ضياء عبد الخالق) في البحث عن موسي بالقاهرة وذهب إلى أحد الصعايدة ليدله علي مكان موسي عن طريق السطو المسلح وهو ما كشفت عنه الحلقة التاسعة عشر .

أبطال مسلسل موسى 


مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى. 

 

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يشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» بطولة أحمد السقا وأمير كرارة من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.


ويشارك الفنان يحيي الفخراني بمسلسل «نجيب زاهي زركش» وهو للكاتب عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية.

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