السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمحطات المترو والسكك الحديدية.. توزيع ألف وجبه يوميآ لإفطار الصائمين

المترو
المترو

أطلقت وزارة النقل حملة «هنفطر في المحطة» بعدد من محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية بالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية  خلال أيام شهر رمضان المبارك.
 

حيث تقوم الحملة بتوزيع الوجبات يوميا بإشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقلوبالتنسيق مع من المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدبللدعم الفني والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.
 

حيث قام متحدث مترو الأنفاق احمد عبدالهادي بكير بالتنسيق مع فريق عمل بنك الطعام المصرى وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية بتوزيع عدد ألف وجبة خفيفة يوميا على جميع ركاب مترو الأنفاق بالمحطات وداخل القطارات أثناء تواجدهم فى وقت أذان المغرب حيث أنالتوزيع يتم داخل المحطات التبادلية للخطوط الثلاثة للمترو والأكثر كثافة ( الشهداء - انور السادات  - العتبة ).

 

كما قامت إدارة العلاقات العامة بالسكة الحديد بالتنسيق الكامل مع فريق عمل بنك الطعام المصرى وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية لتوزيع عدد ألف ومائتين وجبة خفيفة يوميا للإفطار داخل عدد من محطات السكك الحديدية ( محطة مصر برمسيس - محطة الجيزة - محطة أسيوط ) على جميع الركاب داخل المحطات والقطارات أثناء تواجدهم فى توقيت أذان المغرب .

 

وجدير بالذكر أن هذه الحملة والمبادرة تهدف  إلى الوصول إلى توزيع عدد أربعين ألف وجبه إفطار خفيفة داخل محطات المترو والسكة الحديد حتى الإنتهاء من شهر رمضان المبارك.

 

وكان قد بعث الفريق مهندس كامل الوزير/  وزير النقل برقية تهنئة الى كل العاملين في  وزارة النقل بمناسبة عيد العمال وجاء نص البرقيةكالتالي يسُرنى في البداية ان انقل لكم تهنئة فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعيد العمال وتحيات و تقدير واعتزاز فخامته بكل العاملين في وزارة النقل وبكل عامل مصري

 

على جهودهم المتميزه على طريق العمل والعطاء والانجاز  وتعزيز مسيره التنميه والانتاج كركيزة  اساسيه في بناء  حاضر ومستقبل وطنناالعزيز مصر، ويطيب لي أن اتوجه بالتهنئة لأبناء وعمال وزارة النقل المخلصين  مقرونة بأطيب الأمنيات. بالتوفيق الدائم لتحقيق التقدموالازدهار المنشود في كافة قطاعات النقل والذي شهد الانطلاقة الكبرى في عهدالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المترو توزع فطار رمضان الخط الثاني بنك الطعام السكة الحديد

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

شاب يخلع ملابسه في «مترو السادات».. ومصدر أمني يكشف التفاصيل

أبرزها زيادة القوائم.. 3 تنازلات قدمها اتحاد الكرة لإنقاذ الدورى

بث مباشر.. ظهور النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة بالقدس

تفاصيل 6 ساعات من الجحيم.. 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق عقار بالكيت كات

تعرف على مساحة وسعة استاد الأهلي بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

وائل لطفي يكتب: «30 يونيو» التي حاصرت الإرهاب

ماجــد حـبـتـه

صورة التونسيين.. والعرب أجمعين

صور

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

تشييع جثمان فقيد الحركة العمالية محمد وهب الله إلى مثواه الأخير (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح

البرلمان العربي يدين رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية

فلسطين تسجل 8 وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا