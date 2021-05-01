بمحطات المترو والسكك الحديدية.. توزيع ألف وجبه يوميآ لإفطار الصائمين

أطلقت وزارة النقل حملة «هنفطر في المحطة» بعدد من محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية بالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية خلال أيام شهر رمضان المبارك.



حيث تقوم الحملة بتوزيع الوجبات يوميا بإشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقلوبالتنسيق مع من المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية والمهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدبللدعم الفني والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.



حيث قام متحدث مترو الأنفاق احمد عبدالهادي بكير بالتنسيق مع فريق عمل بنك الطعام المصرى وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية بتوزيع عدد ألف وجبة خفيفة يوميا على جميع ركاب مترو الأنفاق بالمحطات وداخل القطارات أثناء تواجدهم فى وقت أذان المغرب حيث أنالتوزيع يتم داخل المحطات التبادلية للخطوط الثلاثة للمترو والأكثر كثافة ( الشهداء - انور السادات - العتبة ).

كما قامت إدارة العلاقات العامة بالسكة الحديد بالتنسيق الكامل مع فريق عمل بنك الطعام المصرى وفريق عمل جمعية رسالة للأعمال الخيرية لتوزيع عدد ألف ومائتين وجبة خفيفة يوميا للإفطار داخل عدد من محطات السكك الحديدية ( محطة مصر برمسيس - محطة الجيزة - محطة أسيوط ) على جميع الركاب داخل المحطات والقطارات أثناء تواجدهم فى توقيت أذان المغرب .

وجدير بالذكر أن هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد أربعين ألف وجبه إفطار خفيفة داخل محطات المترو والسكة الحديد حتى الإنتهاء من شهر رمضان المبارك.

وكان قد بعث الفريق مهندس كامل الوزير/ وزير النقل برقية تهنئة الى كل العاملين في وزارة النقل بمناسبة عيد العمال وجاء نص البرقيةكالتالي يسُرنى في البداية ان انقل لكم تهنئة فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعيد العمال وتحيات و تقدير واعتزاز فخامته بكل العاملين في وزارة النقل وبكل عامل مصري

على جهودهم المتميزه على طريق العمل والعطاء والانجاز وتعزيز مسيره التنميه والانتاج كركيزة اساسيه في بناء حاضر ومستقبل وطنناالعزيز مصر، ويطيب لي أن اتوجه بالتهنئة لأبناء وعمال وزارة النقل المخلصين مقرونة بأطيب الأمنيات. بالتوفيق الدائم لتحقيق التقدموالازدهار المنشود في كافة قطاعات النقل والذي شهد الانطلاقة الكبرى في عهدالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.