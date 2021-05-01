بـ«15 لغة».. الكنيسة تنشر الرسالة الرعوية للبابا تواضروس لعيد القيامة

نشر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد ٢٠٢١، والتي يوجهها قداسة البابا تواضروس الثاني سنويًّا لأبنائه في المهجر لتهنئتهم بالعيد وإيصال رسالة روحية سريعة لهم.

ونُشِرَت الرسالة مترجمة لعدد من اللغات هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والهولندية واليونانية والسويدية والنمساوية والإسبانية والبرتغالية والإندونيسية والفليبينة والتيجرانية والأمهرية.

وتناول البابا خلال رسالته الرعوية أهمية الاحتفال بعيد القيامة المجيد، والتي تعتبر أهم حدث بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما تحدث قداسته عن فترة الخماسين المقدسة التي تعقب العيد، وهي أيام فرح تعيشها الكنيسة والأقباط، وهي امتداد لفرح عيد القيامة المجيد .

وانتهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس من أيام أسبوع الآلام، وهو أقدس أسابيع وأيام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدار العام أيضًا، والذي يبدأ سنو يًا باحتفالات أحد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة.

وتحتفل الكنيسة اليوم بسبت النور أو سبت الفرح، ثم تحتفل غدا بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس إضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكان عدد كبير من الأديرة القبطية، قد أعلنت إغلاق أبوابها حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، بسبب الاحتراز من موجة فيروس كورونا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة مع موجته الأولى والثالثة.