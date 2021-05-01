شاب يخلع ملابسه في «مترو السادات».. ومصدر أمني يكشف التفاصيل

كشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل خلع شاب لملابسه داخل محطة مترو أنفاق «السادات»، مؤكدًا أن الشاب كان يحمل زجاجة في يده، وظهرت عليه علامات عدم الاتزان، حيث خلع ملابسه مطالبًا بحل مشاكله.

وقال المصدر إن الشاب ردد كلاما غير مفهوم، متوقعًا بأن يكون لديه مشكلة نفسية حيث يجري الآن فحصه من الجهات المسئولة للوقوف على أسباب قيامه بهذه الواقعة.

وأكد المصدر أن قوات الأمن اصطحبت الشاب إلى نقطة الشرطة الموجودة بالمحطة حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وتوالت التحقيقات مع الشاب.