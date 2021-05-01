السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب يخلع ملابسه في «مترو السادات».. ومصدر أمني يكشف التفاصيل

المترو
المترو

كشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل خلع شاب لملابسه داخل محطة مترو أنفاق «السادات»، مؤكدًا أن الشاب كان يحمل زجاجة في يده، وظهرت عليه علامات عدم الاتزان، حيث خلع ملابسه مطالبًا بحل مشاكله.
وقال المصدر إن الشاب ردد كلاما غير مفهوم، متوقعًا بأن يكون لديه مشكلة نفسية حيث يجري الآن فحصه من الجهات المسئولة للوقوف على أسباب قيامه بهذه الواقعة.

وأكد المصدر أن قوات الأمن اصطحبت الشاب إلى نقطة الشرطة الموجودة بالمحطة حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وتوالت التحقيقات مع الشاب.

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

أبرزها زيادة القوائم.. 3 تنازلات قدمها اتحاد الكرة لإنقاذ الدورى

تعرف على مساحة وسعة استاد الأهلي بالشيخ زايد

تفاصيل 6 ساعات من الجحيم.. 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق عقار بالكيت كات

بث مباشر.. ظهور النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة بالقدس

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

زيزيت سالم تكتب: بساتين البصرة في حُلم منصورة عز الدين

د. منى حلمى

الطقوس الدينية فى وادٍ.. والأخلاق المستقيمة فى وادٍ عكسى

علي سعدة

رفقًا بأعضاء النقابات

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

صور

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

تشييع جثمان فقيد الحركة العمالية محمد وهب الله إلى مثواه الأخير (صور)

دار الكتب والوثائق تختتم فعاليات معرض فيصل للكتاب (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربي يدين رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية

فلسطين تسجل 8 وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية