مرور مفاجئ من وزارة الصحة على جميع مستشفيات كفر الشيخ

قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن فريقا من وزارة الصحة بقيادة د أحمد البرعى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى ود محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية ود هانم عبد الرؤف مدير الإدارة العامة للأمراض المعدية قام اليوم الأول من مايو بالمرور على مستشفيات كفرالشيخ للوقوف على مدى جاهزية المنظومة الصحية بكفرالشيخ لاستقبال حالات الكورونا .

وأوضحت الدكتورة سوسن سلام، أن الفريق قام بالمرور علي أقسام العزل بالمستشفيات وأعد تقريرا شاملا عن القدرة الاستيعابية للمستشفيات وتم عمل حصر للأماكن الشاغرة .

كما أكدت سلام، على جاهزية الفرق الطبية الدائمة بكل المستشفيات واستعدادهم التام لاستقبال أي حالة طارئة والتعامل الفوري معها طبقا لأحدث بروتوكولات العلاج التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ، كما أكدت على الالتزام التام بأقصى معايير الجودة .

وأضافت أنه يوجد مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والأكسجين الطبي ، مؤكدة على استعداد منظومة الصحة بكفرالشيخ للتعامل مع الإصابات الحالية والمتوقع حدوثها بكفاءة عالية.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجري اتصالاً هاتفياً باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمس الجمعة، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وذلك للاطمئنان علي الوضع الصحي الراهن لفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وقررّ توفير جهاز أشعة مقطعية ثابت لمستشفى كفر الشيخ العام، وجهاز أشعة مقطعية آخر لمستشفى دسوق العام، وذلك خلال 48 ساعة، لافتًا إلي توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تلقي محافظ كفر الشيخ، اتصالاً هاتفياً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عقب اتصال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للاطمئنان علي الجهود المبذولة من وزارة الصحة في أوضاع جائحة فيروس كورونا داخل المستشفيات، كذا نسب الإشغال وتردد المواطنين، وعدد الآسرة، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وأدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بكافة المستشفيات، وأماكن العزل على مستوى المحافظة، ومناقشة عدد من الإجراءات المتبعة من جانب مديرية الصحة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا

ووعدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتوفير محطة تنكية ثابتة لغاز الأكسحين، وذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء،