بيروت تكشف: دورية تابعة للجيش الإسرائيلي حاولت خطف لبناني وفشلت

كشف الجيش اللبناني، السبت، عن محاولة خطف راعي من قبل دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اجتياز خط الانسحاب لمسافة حوالى 20 مترًا في بلدة شبعا.

وصدر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم، البيان الآتي: "بتاريخ 1 / 5 / 2021 الساعة 13.00، أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي على اجتياز خط الانسحاب لمسافة حوالى 20 مترًا في خراج بلدة شبعا، وحاول عناصرها خطف أحد الرعاة من دون أن يتمكنوا من ذلك".

وأضاف بيان الجيش اللبناني عبر موقعه الرسمي: "تجري متابعة موضوع الخرق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

استئناف المفاوضات

ويستأنف لبنان وإسرائيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، الثلاثاء المقبل، بوساطة أمريكية.

وقال بيان لمكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الفريق الأمريكي الذي يتوسط في مفاوضات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، برئاسة السفير جون ديروشر، سيسافر إلى لبنان في 3 مايو المقبل.

وأوضح البيان أن الفريق الأمريكي سيتوسط في محادثات بين ممثلين من حكومتي إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية المتنازع عليها، بداية من الثلاثاء.

وأعرب المتحدث باس الخارجية الأمريكية عن ترحيب الولايات المتحدة باستئناف المحادثات.

وقال نيد برايس: "نحن ملتزمون بالوساطة وتسهيل المفاوضات بناء على طلب كلا البلدين بينما يعملان نحو اتفاقية تعود بالفائدة على المواطنين اللبنانيين والإسرائيليين".

محادثات أمريكية لبنانية

ووافق لبنان على لعب الولايات المتحدة الأمريكية دور الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل.

وأكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون بعد محادثات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي دايفيد هيل، في بيروت، أهمية الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، واستكمال الدور الأمريكي من موقع الوسيط النزيه والعادل.

وشدد عون على وجوب تجنيب لبنان أي تداعيات سلبية قد تتأتى عن أي موقف غير متأن، وعلى بذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات، وفقا لبيان الرئاسة اللبنانية آنذاك.