مصرع 4 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل داخل ترعة بالبحيرة

لقى 4 أشخاص مصرعهم، مساء السبت، جراء انقلاب سيارة نقل فى ترعة بقرية سمخراط، التابعة لدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة، حيث تم التحفظ على الجثث داخل مستشفى الرحمانية العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بترعة قرية سمخراط التابعة لدائرة المركز، ومصرع 4 أشخاص وتم التحفظ عليهم داخل مستشفى الرحمانية العام تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل أسفرت عن مصرع "محمد أحمد العالم" ٥٦ سنة مقيم بقرية سمخراط،" محمد سعد عليان" ٤٠ سنة مقيم بقرية سمخراط ، وشقيقه "محمود سعد عليان" ٤١ سنة مقيم بقرية سمخراط،" بسام حبيب" ٢٠ سنة مقيم بقرية سمخراط.

تم التحفظ على الجثث داخل مستشفى الرحمانية العام تحت تصرف النيابة، وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.