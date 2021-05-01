حلويات رمضان.. طريقة تحضير كنافة بـ«البشاميل»

حلو بعد الفطار..

تعتبر الكنافة من الحلويات الرئيسية لشهر رمضان، حيث يسعى الكثيرين إلى طهيها بعدة طرق، منها بالشكولاتة ومنها بالقشطة، وأخرى بالكريمة والفواكهة.

فى السطور التالية نقدم طريقة جديدة لتحضير كنافة رمضان بـ"البشاميل"، على طريقة الشيف منال العالم، خبيرة الطبخ العربية.

المكونات:

سمنة

كيس خلطه البشاميل

1 لتر لبن

10 معالق كبيرة سكر بودرة

1 كيلو كنافة

جوز هند

لوز

فسدق

طريقة تحضير الكنافة بالبشاميل:

فى حلة على نار متوسطة، نزود معلقة كبيرة من السمنة، ونضع كيس خلطة البشاميل، وتقلب جيدًا.

عند الحصول على مزيج متجانس نضع لتر لبن بالإضافة الى 10 معالق سكر بودرة ويقلب جيدًا.

فى طبق, نضع الكنافة، بالإضافة الى السمنه ويتم خلطهم جيدًا، وبعد ذلك نضيف 3 معالق من جوز الهند.

فى صينية للفرن, يتم دهنها بالزيت ونضع فوقها طبقة من الكنافة، بالإضافة الى صوص البشاميل، وتغطى بطبقة من الكنافة.

تدخل الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180، وتترك بعد ذلك على الشواية لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180.

"كيفية تحضير شربات الكنافة فى دقائق معدودة"

شربات الحلويات

يعد شربات الحلويات من الأمور التى تفشل فيها الكثير من النساء، حيث يمتاز شهر رمضان بأطباق الكنافة والقطائف.

مكونات شربات الكنافة:

4 كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

2 ملعقة عصير ليمون.

1 معلقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير شربات الكنافة:

في وعاء يوضع الماء والسكر على نار متوسطة.

يترك الوعاء على النار دون تقليب حتى يذوب السكر ويبدء الخليط بالغليان.

يضاف بعد ذلك عصير الليمون ويتم التقليب لمدة 10 دقائق ويرفع بعد ذلك من على النار.

يضاف بعد ذلك كيس فانليا ويحرك حتى يذوب.

يوضع العسل على الكنافة بعد أن يبرد تماماً، حتى تحصل على طبق حلويات شهى ومقرمش.