السبت 01 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تتعاقد مع «فايزر» لتوريد 10 ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا

كورونا
كورونا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، السبت، أن بلاده توصلت بعد مفاوضات وصفها بالصعبة والطويلة، إلى اتفاق مع شركة "فايزر" الأمريكية لتوفير 10 ملايين جرعة إضافية من اللقاحات التي تنتجها الشركة للحماية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وقال ستيبانوف، في منشور عبر "فيسبوك" إن بلاده ستتلقى في الإجمالي 20 مليوناً و150 ألف جرعة لقاح على وجه التحديد، بحلول نهاية العام الجاري.

أضاف: "أن محادثاتي مع فايزر بدأت في شهر أغسطس من العام الماضي وكانت مرهقة للغاية، ولكن بعد بضعة أشهر فقط تمكنا من نقل الوضع من نقطة ميتة إلى اتفاق أُبرم تحت رعاية المؤسسات الدبلوماسية في الولايات المتحدة وأوكرانيا ووزير الصحة الأمريكي أليكس عازار.


كما أشار ستيبانوف إلى أن أوكرانيا ستتلقى أول أربعة ملايين و500 ألف جرعة من هذه اللقاحات في الربع الثالث من هذا العام (أي في خلال الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر المقبلين)، فيما يُنتظر تلقي ال15 مليون جرعة المتبقية في الربع الرابع من هذا العام.


وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في السادس من أبريل الماضي توقيع عقد مع شركة "فايزر" الأمريكية لتوريد عشرة ملايين جرعة من لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا ، كما تلقت البلاد 500 ألف جرعة من لقاح "أوكسفورد-أسترازينكا" في 23 فبراير الماضي تم شراؤها من ميزانية الدولة، فيما استلمت أيضا حوالي مليون ونصف المليون جرعة من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية نهاية شهر مارس الماضي. 

في وقت سابق، أعلن وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف أن الوزارة لا تؤيد اتخاذ أية قرارات تتعلق برفع قيود الإغلاق الكامل على ضوء تفشى فيروس كورونا "كوفيد-19" في وقت مبكر عما هو مُخطط له.

أوكرانيا الصحة الأوكرانية لقاح فايزر-بيونتك لقاح فايزر ماكسيم ستيبانوف

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