مديرية الزراعة بالفيوم: بدء تطبيق الزراعة التعاقدية

صرح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بأنه قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع المزارعين وعمل تعاقد معهم على زراعة محصول عباد الشمس الزيتي.

خلال ذلك تم الزراعة بناحية منشأة الجمال على مساحة 5 أفدنة مطورة بالري الحديث لدى المزارع عبد العزيز عبدالتواب وشارك أثناء الزراعة لإعطاء التوصيات اللازمة المهندس نصر رئيس قسم المكافحة بالإدارة والمهندس جمعة رشاد مدير جمعية منشأة الجمال.

وذلك للاهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، قسم المحاصيل الزيتية بمواصلة تنفيذ خطة التوسع فى المحاصيل الزيتية لتقليل فجوة الاستيراد، والتوسع فى المساحات المجمعة المنزرعة بالمحصول الزيتى لاستغلال هذه المحاصيل في توفير سلعة الزيت، لسد حاجة البلاد من المحاصيل الزيتية، وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية.



على جانب آخر أشاد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على مجهود اللجنة المُشكلة من مديرية الزراعة بالفيوم ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز والمحليات والأجهزة المعنية؛ لمتابعة ورصد والتصدي لأي تعدِ على الأرض الزراعية، وذلك بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات الشرطه وتشديد الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها على مدار اليوم خصوصا أثناء الإجازات الرسمية حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين.

وأوضح وكيل الوزارة أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد الحداد وكيل الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ ازالات ليلية تستمر حتى الثانية بعد منتصف الليل إزالة فورية لعدد 2حالة على مساحة واحد قيراط وإثنا عشر سهما بناحية الروضة وذلك بحضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بطامية والمهندس أحمد عبدالجواد مدير جمعية الروضة والأستاذ صابر إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بالروضة وقوات الشرطة.