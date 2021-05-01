«قنا»: حملات مفاجئة في الأماكن العامة والمواصلات لتطبيق إجراءات كورونا

أعلن اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، عن تكثيف الحملات في مختلف أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا، وذلك للتأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ قنا، إنه تم التشديد على جميع الوحدات المحلية في أنحاء قري ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا، على تطبيق إجراءات الإحترازية الخاصة بكورونا، لافتًا إلي أنه لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين لتلك الإجراءات.

وأشار محافظ قنا، ان هناك حملات بدأت تجوب الشوارع الرئيسية والفرعية في جميع المدن والمراكز التسعة، إلي جانب الحملات المفاجئة على المقاهي والكافتيريات بالمحافظة، وذلك حرصا على سلامة المواطنين من تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك حملات ايضا لمتابعة ارتداء الكمامة في الاماكن المغلفة وفي وسائل المواصلات بالتنسيق مع ادارة المرور.

وكان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، كشف منذ قليل عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية علي مستوي المحافظة، في إطار الاستعداد لأعياد شم النسيم .



وأضاف محافظ قنا في بيان له، أنه تم وقف جميع الإجازات خلال تلك الفترة، وانتظام عمل نوبتجيات الأطباء والتمريض بمستشفيات الصدر والحميات، وتشكيل غرف إدارة أزمات وفرق طوارئ بالمستشفيات الحكومية ، والتأكد من زيادة عدد أطباء الطوارئ والإستقبال والعناية المركزة والتأكد من توافر الأدوية والاكسجين، مشيرا إلي أن اللجنة المكلفة بالمرور اليومى على مستشفيات العزل لم ترصد أي عجز فى المستلزمات الطبية والأدوية واسطوانات الاكسجين، مؤكدا على إلتزام مستشفيات العزل باستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد على مدار اليوم وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم حتى تمام شفائهم هذا بالإضافة إلي أن مديرية الصحة بقنا كلفت عددا من الأطباء والممرضين بمتابعة بعض حالات العزل المنزلى والإطمئنان على مراحل تقدم شفائهم .