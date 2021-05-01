السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
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سياسي

«زعيم الأغلبية» يهنئ عمال مصر بعيدهم الـ٩٧..

أشرف رشاد: عمال مصر أيقونة العطاء والكفاح والإخلاص والبناء

النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد الشريف

 تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، بأطيب التهاني لعمال مصر بمناسبة عيدهم الـ٩٧.

 وقال رشاد، إن عمال مصر هم بركتها وسر نهضتها وأساس حضارتها وتنميتها؛ فهم جنودها المخلصون الأوفياء، أصحاب الرسالة المقدسة والعزيمة الراسخة التي لا تليين، وهم أيدي مصر الفتية القوية، وقلبها النابض.

وأشار زعيم الأغلبية البرلمانية، إلى أن الاحتفال بعيد العمال بمثابة تكريم وتشريف ورد بعض من جميل فئة انحازت لمسيرة البناء والعمل والانتاج على مدار تاريخ الدولة المصرية، مؤكدًا أن عمال مصر أيقونة الكفاح والعطاء والتفاني والإخلاص. 

وأوضح رشاد، أن حزب مستقبل وطن بقواعده الحزبية التنظيمية وهيئته البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ يجدد العهد في الحفاظ على حقوق عمل مصر من خلال خلق بيئة تشريعية قادرة على توفير كل متطلباته وتمكنه من العيش بكرامة.

 وتابع: "كل عام وعمال مصر بخير وسلام، ورمز العطاء والكفاح.. كل عام وعمال مصر في قلب وعقل الدولة المصرية، وتضحياتهم تاج فوق رؤسنا".

 

وزير القوى العاملة: عيد العمال تكريم لكل السواعد القوية في خدمة الوطن

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال قال فيها: "في هذه المناسبة أقدم رسالة حب وتقدير لكل عامل علي أرض مصر من كل أطياف المجتمع اعترافا بأهمية دور العمال في البناء".

وأشار إلى أنه  لا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه، مشددًا على الدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في الظروف التي يمر بها العالم، ومصر من جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
وقال وزير القوى العاملة  إن عيد العمال الذي نحتفل به أول مايو من كل عام هو تكريم لكل السواعد القوية التي ما غاب عنها في يوم من الأيام ولا أشغلها العمل في المصانع والمزارع، والمشاريع المختلفة عن ثوابتها في خدمة الوطن، والتمسك بترابه، وبالقيم العربية والإسلامية والوقوف بشرف مع القضايا الوطنية في كل أرجاء الوطن العربي .

وأكد سعفان أن عمال مصر حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة التي شهد لها العالم، ونجحت الدولة المصرية بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب في استعادة مكانتها على مستوى العالم، واستعادة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وحققت إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، فضلا عن المبادرات الرئاسية المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

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