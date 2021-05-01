السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس

جريدة الدستور

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضى في أحد العقارات بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث، تم استهداف العقار ، وتم ضبط كلٍ من (عاطلان – أحدهما "له معلومات جنائية - مقيم بالعقار محل البلاغ") ؛حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالعقار. وعثر بداخله على حفرة وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفى سياق متصل أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصرالقديمة بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من  الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضى بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه ، وأمكن ضبط كلٍ من (عاطلان – أحدهما "له معلومات جنائية -  مقيم بالعقار محل البلاغ") .. حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالعقار ، وعثر بداخله على حفرة و أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

نيابة عين شمس التنقيب عن الآثار حبس عاطلين اللواء نبيل سليم مدير المباحث

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