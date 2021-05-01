محافظ الدقهلية يقرر اتخاذ إجراءات مكثفة لمواجهة تداعيات كورونا

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، القرار رقم 234 لسنة 2021 بمنع جميع أشكال الاحتفال بأعياد الربيع، ومنع أية تجمعات وفعاليات جماهيرية واستمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين والتعامل بكل حسم مع المخالفين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمرار الحملات على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية والورش لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووجه المحافظ فى قراره إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على الأسواق وخاصة أماكن بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من الصلاحية للمنتجات والبضائع المعروضة للبيع وضبط السلع غير الصالحة والمغشوشة.

كما تضمن قرار محافظ الدقهلية تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور على مدار اليوم بالتنسيق الكامل مع جميع القطاعات المختلفة لمديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والطب البيطري وغيرها من الجهات المختصة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم ارتداء الكمامة فى جميع المناطق.

وتضمن القرار أيضا تكيلف وكيل الوزارة مدير مديرية الصحة بالدقهلية بعرض تقرير يومي بموقف توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والرصيد الكافى من الأكسجين، ومتابعة تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية على تنفيذ الجهات المختصة القرار كل فيما يخصة حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.