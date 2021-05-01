السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عضو «صحة النواب»: وصول 5 تانكات أكسجين جديدة لمستشفيات الفيوم

عضو لجنة الصحة بمجلس
عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أعلنت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن مستشفيي الصدر والحميات بمحافظة الفيوم اسقبلا مساء اليوم السبت، عدد خمسة تانكات أكسجين إضافية بسعة جرى توريدهم من وزارة الصحة، لمواجهة الزيادة في عدد المصابين بكورونا.


وأكدت الدكتورة ميرفت عبد العظيم أنه بالفعل وصل الخزان الجديد للمستشفى، وحالياً يتم العمل لتركيبة على القاعدة الخرسانية التى تم إعداها لهذا الغرض، وتقدمت بخالص الشكر للدولة المصرية بأجهزتها المعنية لسرعة الاستجابة لاتصالاتها حيث أنه نظرا لتزايد اعداد الحالات وحاجة محافظة الفيوم لرفع عدد الأسرة بالمحافظة،، مما يستلزم تركيب تانكات جديدة للاكسجين.

 

وأوضحت النائبة في إطار التواصل السريع والتنسيق مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة ووزارة الصحة والجهات التنفيذية وتمت الاستجابة السريعة بعد عدة اتصالات وبحمد الله واهتمام الدولة المصرية الرائع وتماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كل الدعم لصحة المواطن المصري والتواصل بين النائب وممثلي الدولة.

 

وأشارت دكتورة ميرفت عبد العظيم عوض لجنة الصحة بمجلس النواب أنه بعد وصول تانكات إضافية لمستشفي الفيوم العام ومستشفي الصدر جاري إنهاء اجراءات وصول تانكات لمستشفيات سنورس وابشواي التامين الصحي خلال أيام مما سيوفر طاقات استيعابية جديدة لمستشفيات العزل وينهي أي أزمات محتملة في هذا الشأن.
 

وأعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن الانتهاء من تجهيز 51 مدرسة و64 مركز شباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في مبادرة من المحافظة للتيسير على المواطنين الراغبين في التسجيل للحصول على لقاح "كورونا".

 

وأكد "الأنصاري" حرصه على متابعة إجراءات حصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا منذ اليوم الأول للتطعيم، للاطمئنان على سير العمل على الوجه الأكمل وفقاً للاجراءات التى أقرتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مشدداً على ضرورة التزام جميع المستحقين بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، حفاظاً على سلامتهم ومنع انتشار العدوى بالأمراض.

 

وأعرب محافظ الفيوم، عن شكره وتقديره للفرق الطبية، نظراً لمجهوداتهم الكبيرة فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود، مناشداً جموع المواطنين بسرعة التسجيل لتلقى اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا. 
 

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نائبة برلمانية خمسة تانكات أكسجين لمستشفيات الفيوم

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