وزير التعليم العالي يعلن فتح باب التقدم لجائزة «الإلكسو»
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – إيسيسكو) عن فتح باب التقدم لجائزة (الإلكسو – مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز).
أهداف الجائزة:
1- تشجيع الباحثين التربويين العاملين في الميدان التربوي بالعالم العربي والتعرف بهم.
2-اكتشاف الممارسات التربوية الناجحة وتعميمها والتصدي للأخطاء التربوية.
3- تحفيز الباحثين التربويين علي إنتاج أعمال متميزه تخدم العملية التربوية.
4- إثراء الميدان التربوي بالتجارب التربوية الناجحة.
5- رعاية المبدعين والموهوبين في ميدان البحث التربوي.
الحوافز والمكافأت:
1- مجموع قمية الجوائز ١٠٠ الف دولار أمريكي.
2- يمنح الفائز مكافأة نقديه قدرها ٢٥ الف دولار أمريكي.
3- ينشر البحث الفائز في دورية متخصصة تصدرها المؤسسة.
شروط الاشتراك:
أولا شروط تتعلق بالباحثين:
1- أن يكون الباحث من مواطني الدول العربية.
2- لا يجوز للباحث بالاشتراك في أكثر من بحث واحد .
3- يجوز للباحث المشاركة سنوية إذا لم يفز خلال آخر ٥ دورات.
4- أن يكون الباحث من الذين يعملون في الميدان التربوي.
5- أن يلتزم الباحث بإجراء التعديلات التي قد يوصي بها المحكمون في حالة ترشحه بالفوز بالجائزة.
ثانياً: شروط متعلقة بالبحث:
1- أن يلتزم الباحث بالمنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث العلمية.
2- أن يقدم البحث تجربة متميزة قد تساهم في تقديم حلول أو توصيات يستفيد منها الميدان التربوي.
3- اكتشاف الممارسات التربوية الناجحة وتعميمها والتصدي المشكلات التربوية.
4- أن يتبع الباحثة إجراء التوثيق العلمية المعروفة حسب طريقة ApA.
5- أن يكتب البحث باللغة العربية الفصحى.
6- أن يقدم البحث بصيغة Microsoft word.
7- أن يخلو البحث من جميع الأخطاء المطبعية واللغوية والاملائية.
8- أن توثق المراجع توثيقا سليما.
9- أن تقتصر بيانات الباحث فقط على الصفحه الاولى من البحث.
10- تعتبر البحوث الفائزة ملكا للمؤسسة ويحق لها التصرف بشأنها.
11- أن لايكون البحث قد حاز بجائزة أو درجة علمية أخري.