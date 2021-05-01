السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالي يعلن فتح باب التقدم لجائزة «الإلكسو»

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – إيسيسكو) عن فتح باب التقدم لجائزة (الإلكسو – مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز).

أهداف الجائزة:

1- تشجيع الباحثين التربويين العاملين في الميدان التربوي بالعالم العربي والتعرف بهم.

2-اكتشاف الممارسات التربوية الناجحة وتعميمها والتصدي للأخطاء التربوية.

3- تحفيز الباحثين التربويين علي إنتاج أعمال متميزه تخدم العملية التربوية.

4- إثراء الميدان التربوي بالتجارب التربوية الناجحة.

5- رعاية المبدعين والموهوبين في ميدان البحث التربوي.

الحوافز والمكافأت:

1- مجموع قمية الجوائز ١٠٠ الف دولار أمريكي.

2- يمنح الفائز مكافأة نقديه قدرها ٢٥ الف دولار أمريكي.

3- ينشر البحث الفائز في دورية متخصصة تصدرها المؤسسة.

شروط الاشتراك:

أولا شروط تتعلق بالباحثين:

1- أن يكون الباحث من مواطني الدول العربية.

2- لا يجوز للباحث بالاشتراك في أكثر من بحث واحد .

3- يجوز للباحث المشاركة سنوية إذا لم يفز خلال آخر ٥ دورات.

4- أن يكون الباحث من الذين يعملون في الميدان التربوي.

5- أن يلتزم الباحث بإجراء التعديلات التي قد يوصي بها المحكمون في حالة ترشحه بالفوز بالجائزة.

ثانياً: شروط متعلقة بالبحث:

1- أن يلتزم الباحث بالمنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث العلمية.

2- أن يقدم البحث تجربة متميزة قد تساهم في تقديم حلول أو توصيات يستفيد منها الميدان التربوي.

3- اكتشاف الممارسات التربوية الناجحة وتعميمها والتصدي المشكلات التربوية.

4- أن يتبع الباحثة إجراء التوثيق العلمية المعروفة حسب طريقة ApA.

5- أن يكتب البحث باللغة العربية الفصحى.

6- أن يقدم البحث بصيغة Microsoft word.

7- أن يخلو البحث من جميع الأخطاء المطبعية واللغوية والاملائية.

8- أن توثق المراجع توثيقا سليما.

9- أن تقتصر بيانات الباحث فقط على الصفحه الاولى من البحث.

10- تعتبر البحوث الفائزة ملكا للمؤسسة ويحق لها التصرف بشأنها.

11- أن لايكون البحث قد حاز بجائزة أو درجة علمية أخري.

التعليم العالي الدول العربية جائزة البحث العلمي حمدان بن راشد جائزة الالكسو

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