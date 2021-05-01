وزير التعليم العالي يعلن فتح باب التقدم لجائزة «الإلكسو»

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – إيسيسكو) عن فتح باب التقدم لجائزة (الإلكسو – مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز).

أهداف الجائزة:

1- تشجيع الباحثين التربويين العاملين في الميدان التربوي بالعالم العربي والتعرف بهم.

2-اكتشاف الممارسات التربوية الناجحة وتعميمها والتصدي للأخطاء التربوية.

3- تحفيز الباحثين التربويين علي إنتاج أعمال متميزه تخدم العملية التربوية.

4- إثراء الميدان التربوي بالتجارب التربوية الناجحة.

5- رعاية المبدعين والموهوبين في ميدان البحث التربوي.

الحوافز والمكافأت:

1- مجموع قمية الجوائز ١٠٠ الف دولار أمريكي.

2- يمنح الفائز مكافأة نقديه قدرها ٢٥ الف دولار أمريكي.

3- ينشر البحث الفائز في دورية متخصصة تصدرها المؤسسة.

شروط الاشتراك:

أولا شروط تتعلق بالباحثين:

1- أن يكون الباحث من مواطني الدول العربية.

2- لا يجوز للباحث بالاشتراك في أكثر من بحث واحد .

3- يجوز للباحث المشاركة سنوية إذا لم يفز خلال آخر ٥ دورات.

4- أن يكون الباحث من الذين يعملون في الميدان التربوي.

5- أن يلتزم الباحث بإجراء التعديلات التي قد يوصي بها المحكمون في حالة ترشحه بالفوز بالجائزة.

ثانياً: شروط متعلقة بالبحث:

1- أن يلتزم الباحث بالمنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث العلمية.

2- أن يقدم البحث تجربة متميزة قد تساهم في تقديم حلول أو توصيات يستفيد منها الميدان التربوي.

3- اكتشاف الممارسات التربوية الناجحة وتعميمها والتصدي المشكلات التربوية.

4- أن يتبع الباحثة إجراء التوثيق العلمية المعروفة حسب طريقة ApA.

5- أن يكتب البحث باللغة العربية الفصحى.

6- أن يقدم البحث بصيغة Microsoft word.

7- أن يخلو البحث من جميع الأخطاء المطبعية واللغوية والاملائية.

8- أن توثق المراجع توثيقا سليما.

9- أن تقتصر بيانات الباحث فقط على الصفحه الاولى من البحث.

10- تعتبر البحوث الفائزة ملكا للمؤسسة ويحق لها التصرف بشأنها.

11- أن لايكون البحث قد حاز بجائزة أو درجة علمية أخري.