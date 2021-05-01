السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مسلسلات رمضان

طبيب: «خلى بالك من زيزى» أظهر أهمية العلاج النفسي

خلى بالك من زيزى
خلى بالك من زيزى

نجح مسلسل “خلى بالك من زيزى”، والذى تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل، والفنان محمد ممدوح، أن يخطف الأنظار منذ الحلقة الأولى لعرضه.

يقدم المسلسل عدد من الشخصيات التى تعاني بشكل كبير من بعض المشاكل النفسية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وذلك من خلال أبطال المسلسل.

 

طبيب نفسي: "خلى بالك من زيزى" استطاع أن يبرز دور الطبيب النفسي للأسرة

امينة خليل

 

أكدت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن المسلسل تناول عدد من الأمراض النفسية، التى تنتشر بين الكثيرين فى مجتمعنا، حيث تطرق لمرض نقص الانتباه وفرط الحركة عند الصغار والكبار.

 

وأشارت "عبد السلام" إلى أن المسلسل ساهم بشكل كبير فى تصحيح مفاهيم البعض عن دور وأهمية الطبيب النفسي فى حياة الكثيرين، من خلال توضيح المرض والعلاج أيضًا.

 

وأضافت استشارى الطب النفسي، أن الدراما المصرية تفتقر مثل هذه النوع من الأعمال التى تتطرق إلى أهمية الطب النفسي، مضيفة: “تجاهل هذا الجانب يتسبب فى زيادة نسب العنف الأسرى في الشارع المصرى”.

 

"نوبات الخوف وفرط الحركة".. أمراض نفسية تطرق إليها المسلسل

 

وقالت استشارى الطب النفسى، إن المسلسل تناول أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال وهو نقص الانتباه، وفرط الحركة، وتأثيره على التعلم والمتمثل فى شخصية "تيتو" بالإضافة إلى المشاكل الناتجة بعض ذلك فى حالة عدم معالجته من خلال شخصية "زيزى".

 

ومن المشاكل النفسية التى تناولها المسلسل هو مرض "الخوف" أو كما يسمى باضطراب الهلع، حيث أكدت أن اضطراب الخوف من الأمراض التى تسبب عائقًا بعد ذلك فى الحياة بشكل كبير.

 

مسلسل «خلي بالك من زيزي» من إخراج كريم الشناوي، وبطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صفاء الطوخي، بالإضافة إلى سلوى محمد علي.

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