أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19.. احتدام الصراع بين السقا وكرارة

نجح المسلسل الرمضاني نسل الأغراب، الذي يلعب دور البطولة فيه أمير كرارة وأحمد السقا في أن يحجز مكانة بين المسلسلات الأكثر مشاهدة وأكثر بحثًا في محركات البحث بسبب تصاعد أحداث كل حلقة وصولًا للحلقة التاسعة عشر.

أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 19

وشهدت أحداث الحلقات السابقة من المسلسل العديد من أحداث مسلسل نسل الأغراب المثيرة لكل شخصيات العمل، خاصة بين “عساف” أحمد السقا، و"غفران" أمير كرارة بسبب “جليلة” مي عمر، وقرر غفران وعساف الدخول في التحدي بأن يضعا جليلة بينهما لتختار أي منهما ستعيش معه، وفي مقابل ذلك سيعيد عساف لـ"غفران" والدته التي اختطفها منذ أعوام انتقامًا منه.

انتهى الأمر باختيار جليلة لـ"عساف"، لكن في الحلقيقة لم ينته الأمر، بل سيحتدم الصراع بينهما خاصة أن بكري زلط كبير الغجر قام باختطاف والدة “غفران” دون علم “عساف” الذي كان من المفترض أن يعيدها لابنه، وذلك رغبة من “بكري” لمساومة “عساف” بأن يعيد له خالته “شامية” أحلام الجريتلي والدة “غفران” مقابل أن يعطيه ذهب الأغراب بالكامل، وهو ما ستكشفه الحلقات المقبلة بداية من الحلقة الـ 19.

مواعيد عرض نسل الأغراب

ويذاع نسل الأغراب على أكثر من قناة فضائية، إضافة إلى عرضه عبر منصة واتش إت الإلكترونية وقناة «ON E» في تمام 7:45 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في الخامسة صباحا، والأخرى في الساعة 1:45 مساء، بينما يذاع على قناة ON دراما، في تمام الساعة الـ9:30 مساء، وتعاد في الـ8:00 صباحا.

كما يعرض على قناةMBC، في تمام الساعة 11:00 مساء، وتعاد في الـ7:15 صباحا، كما يذاع على قناة ألفا مسلسلات التابعة لشبكة قنواتOSN، في تمام الساعة الـ10:00 مساء، ويعاد مرتين في الساعة الرابعة والعاشرة صباحا، بالإضافة إلى قناة ألفا مسلسلات + 2.