عاهل البحرين وولي العهد ينعيان الأمير محمد بن طلال ممثل ملك الأردن

أجرى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث أعرب ملك البحرين خلال الاتصال، عن تعازيه ومواساته بوفاة الأمير محمد بن طلال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وفي السياق ذاته، أجرى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا مع عاهل الأردن، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة العاهل الأردني بوفاة الأمير محمد بن طلال.

وكان الديوان الملكى الهاشمى الأردنى، قد أعلن وفاة الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصى للملك عبد الله الثانى، الخميس الماضي.

وكتب حساب الديوان عبر “تويتر”: "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكى الهاشمى المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصى لجلالة الملك، الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى فى عمان، يوم الخميس الواقع فى 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 نيسان 2021 ميلادى".

وفي وقتٍ سابق، نعى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس، الأمير محمد بن طلال بن الحسين الممثل الشخصى لملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الشقيقة الأردن فقدت أحد أبرز رجالها، المغفور له الأمير محمد بن طلال بن الحسين الممثل الشخصى لملك المملكة الأردنية الهاشمية، رمز وطنى حكيم منح عمره لخدمة وطنه على مدار عقود، أسهم خلالها فى تحقيق الازدهار والاستقرار لبلاده.

وأوضح السفير بسام راضى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ينعى باسمه وباسم مصر شعبًا وحكومة الأمير محمد بن طلال، ليعرب عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب الأردنى الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.