السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عاهل البحرين وولي العهد ينعيان الأمير محمد بن طلال ممثل ملك الأردن

عاهل البحرين ونظيره
عاهل البحرين ونظيره الأردني

أجرى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث أعرب ملك البحرين خلال الاتصال، عن تعازيه ومواساته بوفاة الأمير محمد بن طلال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وفي السياق ذاته، أجرى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا مع عاهل الأردن، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة العاهل الأردني بوفاة الأمير محمد بن طلال.

وكان  الديوان الملكى الهاشمى الأردنى، قد أعلن وفاة الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصى للملك عبد الله الثانى، الخميس الماضي.

وكتب حساب الديوان عبر “تويتر”: "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكى الهاشمى المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصى لجلالة الملك، الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى فى عمان، يوم الخميس الواقع فى 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 نيسان 2021 ميلادى".

وفي وقتٍ سابق، نعى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس، الأمير محمد بن طلال بن الحسين الممثل الشخصى لملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الشقيقة الأردن فقدت أحد أبرز رجالها، المغفور له الأمير محمد بن طلال بن الحسين الممثل الشخصى لملك المملكة الأردنية الهاشمية، رمز وطنى حكيم منح عمره لخدمة وطنه على مدار عقود، أسهم خلالها فى تحقيق الازدهار والاستقرار لبلاده.

وأوضح السفير بسام راضى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ينعى باسمه وباسم مصر شعبًا وحكومة الأمير محمد بن طلال، ليعرب عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب الأردنى الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

عاهل البحرين ولي العهد عاهل الأردن الأمير محمد بن طلال الملك عبدالله الثاني

الأكثر قراءة

أبرزها زيادة القوائم.. 3 تنازلات قدمها اتحاد الكرة لإنقاذ الدورى

تعرف على مساحة وسعة استاد الأهلي بالشيخ زايد

تفاصيل 6 ساعات من الجحيم.. 10 سيارات إطفاء لإخماد حريق عقار بالكيت كات

مصر تستجيب لاستغاثة الهند وترسل مساعدات طبية لمواجهة تفشى كورونا

بث مباشر.. ظهور النور المقدس من قبر المسيح بكنيسة القيامة بالقدس

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

زيزيت سالم تكتب: بساتين البصرة في حُلم منصورة عز الدين

د. منى حلمى

الطقوس الدينية فى وادٍ.. والأخلاق المستقيمة فى وادٍ عكسى

علي سعدة

رفقًا بأعضاء النقابات

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

صور

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

تشييع جثمان فقيد الحركة العمالية محمد وهب الله إلى مثواه الأخير (صور)

دار الكتب والوثائق تختتم فعاليات معرض فيصل للكتاب (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تسجل 8 وفيات و664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر