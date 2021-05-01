الأزهر يدين منع إقامة صلاة التراويح بقوة السلاح في اليمن

تابع الأزهر الشريف ما تداوله بعض وسائل الإعلام اليمنية، عن منع بعض الأفراد والجماعات إقامة صلاة التراويح في بعض المساجد بقوة السلاح، دون اكتراث لحرمة الشعائر الدينية في شهر رمضان المبارك، أو احترام للمبادئ الشرعية التي تنص على احترام حق العبادة وحق حماية دور العبادة، وممارسة الشعائر الدينية، ونبذ كل عمل يفرض على الناس مذهبًا دينيًّا معينًا أو فكرًا محددًا أو مظهرًا واحدًا للعبادة.

وأدان الأزهر الشريف- من واقع مسئوليته الإسلامية العالمية- بشدة هذا العمل المخالف لمبادئ الأديان، والمناهض للمواثيق الدولية كافة، التي توجب احترام حرية العقيدة وحماية دور العبادة، وتكفل حق ممارسة الشعائر الدينية، داعيًا الجميع لمنع تلك الممارسات العنصرية البغيضة حتى يعم الأمن وينتشر السلام في كل ربوع الدنيا، مؤكدًا رفضه الشديد لمنع إقامة شعائر الله الدينية في شهر رمضان الفضيل- صلاة التراويح- بقوة السلاح في بعض المساجد باليمن.

كما أدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة الانفجار الإرهابي الأليم الذي استهدف مقاطعة "لوجار" بأفغانستان بواسطة سيارة ملغومة، ما أسفر عن مقتل ٢٧ شخصًا على الأقل، وإصابة العشرات، بينهم طلاب في المرحلة الثانوية.

وأكد الأزهر رفضه القاطع واستنكاره الشديد لتلك العمليات الإرهابية البغيضة التي تستهدف الأبرياء، وتروع الآمنين، وتهدم بنيان الله في أرضه، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع وتضافر الجهود كافة، والوقوف صفًا واحدًا من أجل القضاء على هذا الإرهاب اللعين الذي يهدد أمن العالم واستقراره.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص التعازي لجمهورية أفغانستان، قيادة وحكومة وشعبًا، داعيًا الله- عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يَمُن على المصابين بالشفاء العاجل، (إنا لله وإنا إليه راجعون).